Минимальные суммы для въезда в ЕС: сколько наличных надо иметь на границе в 2026 году

Наличные на границе Евросоюза.

Чтобы путешествовать по территории Европейского Союза, иностранцы должны подтвердить свою платежеспособность. Им нужно предъявить минимальную сумму наличных на границе, дабы доказать, что денег хватит на весь период запланированного пребывания. Для разных стран ЕС лимиты существенно отличаются.

Какой минимальной суммой надо запастись для въезда в ЕС.

Финансовые требования для туристов

Сумму наличных нужно только показать. Выполнение требования подтвердит финансовую состоятельность туриста и будет одним из оснований пропустить его через государственную границу. Не помешает заранее узнать, сколько надо накопить для успешного путешествия.

Пограничники могут попросить предоставить банковскую выписку или квитанцию из банкомата, а также непосредственно бумажные деньги. Мы узнали, какие правила действуют в разных странах Европейского Союза.

Например, на правительственном портале Республики Польша указано, что для въезда необходимо иметь не менее 300 злотых (3 600 грн), если поездка продлится не более четырех дней. В противном случае желательно накопить 75 злотых (910 грн) на каждый день запланированного пребывания.

Зато для въезда в Словакию придется собрать более 56 евро (2 900 грн) на каждый день. Вот такие финансовые требования к туристам выдвигают европейские государства по состоянию на май 2026 года.

Минимальная сумма для въезда в Украину

Украина тоже имеет собственные требования к иностранцам относительно подтверждения их финансовой состоятельности. Это прописано в статье 9 закона "О пограничном контроле":

"Порядок подтверждения достаточного финансового обеспечения для пребывания в Украине, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы, а также его размер определяются Кабинетом Министров".

Минимальная сумма наличных определена постановлением Кабинета Министров № 884. Согласно документу, иностранец должен показать сумму в 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в месяц). По состоянию на 2026 год речь идет о 66 560 грн.

Чтобы рассчитать сумму на неделю или конкретное количество дней запланированного проживания, надо поделить месячный размер на 30 и умножить на количество дней (плюс пять дополнительных дней).

Что еще нужно знать украинцам

