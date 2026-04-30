Пересечение границы Польши в 2026 году: 5 причин, почему украинцев могут не пропустить

Проверка документов на автомобильной трассе. Фото: ГПСУ/Facebook

Существует много оснований для депортации украинцев из Польши. Но сначала нашим гражданам нужно попасть за границу. На практике это сделать не всегда просто, учитывая неизвестные подводные камни, которые могут помешать успешному выезду.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти причинах, почему украинцев могут не пустить на территорию Польши.

Почему могут не пустить в Польшу

Правила пересечения границы четкие и не предусматривают двусмысленных трактовок. От украинцев требуют соблюдения норм, а нарушителей строго наказывают. Безвизовый режим с Польшей не означает, что путешественники могут ездить без необходимых документов или избегать проверок.

В мае 2026 года нашим гражданам могут отказать во въезде на территорию соседнего государства, если они:

не имеют достаточной суммы наличных денег;

не оформили медицинское страхование на минимальную сумму;

перевозят запрещенные вещи или товары в количестве, превышающем установленную норму;

не могут подтвердить цель путешествия;

отказываются сдать биометрические данные для использования в системе EES.

Почему отказывают во въезде в Польшу

Согласно данным на правительственном портале Республики Польша, иностранцы должны подтвердить финансовую состоятельность перед въездом. Минимальная сумма наличных для путешествия продолжительностью до четырех дней включительно находится на уровне 300 злотых (3 650 грн). Если поездка будет длиться дольше, необходимо иметь 75 злотых (910 грн) на каждый день запланированного пребывания.

Что касается медицинского страхования, документ должен быть международного образца, действовать на территории всех стран Шенгенской зоны и покрывать медицинские расходы на сумму не менее 30 000 евро. Это базовые требования к полису, несоблюдение которых гарантирует отказ в пересечении границы.

Биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и фото лица, должны сдать все украинцы, которые впервые выезжают за пределы государства после запуска в Европейском Союзе системы EES. Информация станет частью большой электронной базы данных и поможет упростить пересечение границы в будущем. Если человек откажется сдать отпечатки, ему будет закрыта дорога в ЕС.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам грозит депортация из Польши в мае 2026 года. Среди распространенных причин принудительного выдворения — проблемы с документами. Речь идет о недействительности загранпаспорта, отсутствии визы или разрешения на пребывание, подделке справок и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут остаться без части валютных сбережений на границе. Транспортируя наличную валюту в сумме более 10 000 евро (эквивалент), необходимо осуществить письменное декларирование. Отказ означает запрет на въезд, уклонение — штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.