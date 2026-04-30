Перетин кордону Польщі у 2026 році: 5 причин, чому українців можуть не пропустити

Перевірка документів на автомобільній трасі. Фото: ДПСУ/Facebook

Існує багато підстав для депортації українців із Польщі. Але спочатку нашим громадянам потрібно потрапити за кордон. На практиці це зробити не завжди просто, враховуючи невідомі підводні камені, які можуть стати на заваді успішному виїзду.

про п'ять причин, чому українців можуть не пустити на територію Польщі.

Чому можуть не пустити в Польщу

Правила перетину кордону чіткі і не передбачають двозначних трактувань. Від українців вимагають дотримання норм, а порушників суворо карають. Безвізовий режим із Польщею не означає, що мандрівники можуть подорожувати без необхідних документів чи уникати перевірок.

У травні 2026 року нашим громадянам можуть відмовити у в'їзді на територію сусідньої держави, якщо вони:

не мають достатньої суми готівки;

не оформили медичне страхування на мінімальну суму;

перевозять заборонені речі або товари у кількості, що перевищує встановлену норму;

не можуть підтвердити мету подорожі;

відмовляються здати біометричні дані для використання у системі EES.

Чому відмовляють у в'їзді до Польщі

Згідно з даними на урядовому порталі Республіки Польща, іноземці повинні підтвердити фінансову спроможність перед в'їздом. Мінімальна сума готівки для подорожі тривалістю до чотирьох днів включно перебуває на рівні 300 злотих (3 650 грн). Якщо поїздка буде довшою, необхідно мати 75 злотих (910 грн) на кожен день запланованого перебування.

Щодо медичного страхування, документ повинен бути міжнародного зразка, діяти на території всіх країн Шенгенської зони і покривати медичні витрати на суму щонайменше 30 000 євро. Це базові вимоги до полісу, недотримання яких гарантує відмову в перетині кордону.

Біометричні дані, зокрема відбитки пальців і фото обличчя, повинні здати всі українці, які вперше виїжджають за межі держави після запуску в Європейському Союзі системи EES. Інформація стане частиною великої електронної бази даних і допоможе спростити перетин кордону в майбутньому. Якщо людина відмовиться здати відбитки, їй буде закрита дорога в ЄС.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям загрожує депортація з Польщі у травні 2026 року. Серед поширених причин примусового видворення — проблеми з документами. Йдеться про недійсність закордонного паспорта, відсутність візи або дозволу на перебування, підробку довідок тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть залишитися без частини валютних заощаджень на кордоні. Транспортуючи готівкову валюту в сумі понад 10 000 євро (еквівалент), необхідно здійснити письмове декларування. Відмова означає заборону на в'їзд, ухилення — штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.