Депортація українців з ЄС: які проблеми з документами можуть підставити за кордоном

Українці за кордоном ризикують бути депортованими у травні 2026 року. Причин для примусового видворення з території Європейського Союзу існує чимало. Найчастіше підставою бувають проблеми з документами. І йдеться не лише про наявність дозволу на перебування чи дійсність візи.

Депортація з ЄС через документи

Іноземці за кордоном повинні дотримуватися міграційних правил, інакше загроза примусової депортації стане реальною. Серед великого списку причин повернути людину в країну походження найбільш поширеними є проблеми з документами. Станом на травень 2026 року українців можуть депортувати з ЄС через:

недійсність закордонного паспорта;

відсутність візи або дозволу на перебування;

підробку офіційних документів;

неточності у міграційних записах;

працевлаштування за візою, яка не передбачає пошук роботи;

відсутність медичного страхування;

відкриття власного бізнесу без офіційної реєстрації.

Доволі просто слідкувати за дійсністю дозвільних документів і вчасно продовжувати термін їх дії. Без цього перебування за кордоном може закінчитися для українців примусовою депортацією. Хоча часто нашим громадянам пропонують альтернативи, враховуючи довготривалу повномасштабну війну.

Кого не можуть депортувати з Польщі

Деяких іноземних громадян не повертають додому у випадку порушень міграційних правил, оскільки ці особи захищені базовим принципом, вбудованим у міжнародне право. Йдеться про заборону депортації на територію країн, де тривають бойові дії, можливе переслідування чи інші загрози для життя.

Під заборону депортації підпадають іноземці з толерованим або гуманітарним перебуванням, подружжя і неповнолітні діти громадян Польщі/резидентів Євросоюзу, а також особи зі статусом UKR (тимчасовий захист). У випадку гуманітарного перебування під час ухвалення рішення про видворення до уваги беруть інші серйозні ризики, включаючи хворобу, домашнє насильство, потребу в лікуванні тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що таке карта CUKR для українців та як її отримати у Польщі. Йдеться про спеціальний дозвіл на проживання, який видають строком на три роки. Цей документ можуть отримати українці з тимчасовим захистом та активним статусом PESEL UKR.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть втратити частину валютних заощаджень на кордоні. Ухилення від декларування готівки передбачає штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту — 10 000 євро в еквіваленті. Йдеться безпосередньо про вивезення готівки.