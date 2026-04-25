Депортация украинцев из ЕС: какие проблемы с документами могут подставить за границей

Украинцы за рубежом рискуют быть депортированными в мае 2026 года. Причин для принудительного выдворения с территории Европейского Союза существует немало. Чаще всего основанием бывают проблемы с документами. И речь идет не только о наличии разрешения на пребывание или действительности визы.

Депортация из ЕС из-за документов

Иностранцы за рубежом должны соблюдать миграционные правила, иначе угроза принудительной депортации станет реальной. Среди обширного списка причин вернуть человека в страну происхождения наиболее распространенными являются проблемы с документами. По состоянию на май 2026 года украинцев могут депортировать из ЕС из-за:

недействительности загранпаспорта;

отсутствия визы или разрешения на пребывание;

подделки официальных документов;

неточности в миграционных записях;

трудоустройства по визе, которая не предусматривает поиск работы;

отсутствия медицинского страхования;

открытия собственного бизнеса без официальной регистрации.

Довольно просто следить за действительностью разрешительных документов и вовремя продлевать срок их действия. Без этого пребывание за границей может закончиться для украинцев принудительной депортацией. Хотя часто нашим гражданам предлагают альтернативы, учитывая длительную полномасштабную войну.

Кого не могут депортировать из Польши

Некоторых иностранных граждан не возвращают домой в случае нарушений миграционных правил, поскольку они защищены базовым принципом, встроенным в международное право. Речь идет о запрете депортации на территорию стран, где продолжаются боевые действия, возможно преследование или другие угрозы для жизни.

Под запрет депортации подпадают иностранцы с толерованим или гуманитарным пребыванием, супруги и несовершеннолетние дети граждан Польши/резидентов Евросоюза, а также лица со статусом UKR (временная защита). В случае гуманитарного пребывания при принятии решения о выдворении во внимание принимают другие серьезные риски, включая болезнь, домашнее насилие, потребность в лечении и пр.

