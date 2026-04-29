Виплати українцям у Польщі: як отримати фінансову допомогу на оренду житла

Перебуваючи за кордоном, в іноземців можуть виникати труднощі з орендою житла. Зокрема українцям у Польщі надають фінансову підтримку, якщо вони не здатні повністю забезпечити свій побут. Звісно, для цього треба відповідати конкретним критеріям і виконати обов’язкові умови участі у програмі допомоги.

Житлова субсидія у Польщі

Один із варіантів фінансової підтримки — грошове забезпечення від держави Dodatek mieszkaniowy. Орендодавцю напряму перераховують до 400 злотих (4 850 грн) протягом шести місяців, а решту доплачує орендар. Однак субсидія припиняється, якщо два місяці мешканець не виконує свою частину угоди.

Щоб взяти участь у програмі допомоги, необхідно відповідати кільком критеріям. За даними спеціалізованого порталу Ukrainian in Poland, один із найголовніших — низький дохід. На одну особу дозволяється норма 3 561,42 злотих (40% середньої зарплати), на сім’ю — 2 671,07 злотих (у розрахунку на одну людину).

Також беруть до уваги площу житлового приміщення. Максимальні ліміти перебувають на такому рівні:

1 особа — 35 кв. м;

2 особи — 40 кв. м;

3 особи — 45 кв. м;

4 особи — 55 кв. м;

5 осіб — 65 кв. м;

6 осіб — 70 кв. м;

більше 6 осіб — плюс 5 кв. м на кожного;

особа з інвалідністю — плюс 15 кв. м.

Державну субсидію призначають у випадку невеликого перевищення норми площі житла, однак не більше ніж на 30%.

Як подати заявку на допомогу

Щоб оформити Dodatek mieszkaniowy, необхідно спершу зібрати пакет документів, який включає PESEL UKR або Karta pobytu, довідки про дохід кожного члена родини в домогосподарстві та інформацію про заробіток за останні три місяці. Плюс знадобиться договір оренди і квитанція про сплату комунальних послуг на поточний місяць.

Наступний крок — заповнити заявку. Друкований примірник можна отримати особисто у житловому відділі гміни або центрі соціальної допомоги, електронний — на сайті муніципалітету. Бланк також повинен заповнити власник нерухомості, вказавши дані про площу, кількість кімнат і технічний стан.

Після подання звернення особисто чи онлайн необхідно чекати рішення, зазвичай його ухвалюють протягом 30 днів. Відповідь від органу прийде поштою на адресу проживання. Не виключено, що соціальний працівник завітає в гості для перевірки отриманої інформації.

Що ще варто знати українцям

