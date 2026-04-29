Выплаты украинцам в Польше: как получить финансовую помощь на аренду жилья

Находясь за границей, в иностранцев могут возникать трудности с арендой жилья. В частности украинцам в Польше оказывают финансовую поддержку, если они не способны полностью обеспечить свой быт. Конечно, для этого надо соответствовать конкретным критериям и выполнить обязательные условия участия в программе помощи.

Жилищная субсидия в Польше

Один из вариантов финансовой поддержки — денежное обеспечение от государства Dodatek mieszkaniowy. Арендодателю напрямую перечисляют до 400 злотых (4 850 грн) в течение шести месяцев, а остальное доплачивает арендатор. Однако субсидия прекращается, если два месяца житель не выполняет свою часть соглашения.

Чтобы принять участие в программе помощи, необходимо соответствовать нескольким критериям. По данным специализированного портала Ukrainian in Poland, один из главных — низкий доход. На одного человека разрешается норма 3 561,42 злотых (40% средней зарплаты), на семью — 2 671,07 злотых (в расчете на одного человека).

Также принимают во внимание площадь жилого помещения. Максимальные лимиты находятся на таком уровне:

1 человек — 35 кв. м;

2 человека — 40 кв. м;

3 человека — 45 кв. м;

4 человека — 55 кв. м;

5 человек — 65 кв. м;

6 человек — 70 кв. м;

более 6 человек — плюс 5 кв. м на каждого;

лицо с инвалидностью — плюс 15 кв. м.

Государственную субсидию назначают в случае небольшого превышения нормы площади жилья, однако не более чем на 30%.

Как подать заявку на помощь

Чтобы оформить Dodatek mieszkaniowy, необходимо сначала собрать пакет документов, который включает PESEL UKR или Karta pobytu, справки о доходе каждого члена семьи в домохозяйстве и информацию о заработке за последние три месяца. Плюс понадобится договор аренды и квитанция об оплате коммунальных услуг на текущий месяц.

Следующий шаг — заполнить заявку. Печатный экземпляр можно получить лично в жилищном отделе гмины или центре социальной помощи, электронный — на сайте муниципалитета. Бланк также должен заполнить владелец недвижимости, указав данные о площади, количестве комнат и техническом состоянии.

После подачи обращения лично или онлайн необходимо ждать решения, обычно его принимают в течение 30 дней. Ответ от органа придет по почте на адрес проживания. Не исключено, что социальный работник придет в гости для проверки полученной информации.

Что еще нужно знать украинцам

