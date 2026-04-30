Правила въезда в Чехию в мае: сколько денег надо показать на границе

Сумма наличных для въезда в Чехию. Фото: УНИАН, Unsplash. Фото: Новини.LIVE

Для успешного въезда на территорию Чехии украинцы должны иметь достаточное количество наличных на границе. Придется подтвердить свою финансовую состоятельность на весь период запланированного пребывания или для транзита в другое государство. Мы узнали минимальную сумму по состоянию на май 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство внутренних дел Чешской Республики.

Сумма наличных для въезда в Чехию

Минимальный объем наличных средств для иностранцев находится на уровне 40 евро/день, то есть около 2 100 грн (если срок запланированного пребывания не превышает одного месяца). Для путешествия продолжительностью 30 календарных дней будет достаточно иметь 1 200 евро.

Согласно информации на портале, для поездки больше месяца надо накопить 15 размеров прожиточного минимума для личных нужд, который с 2023 года составляет 3 130 чешских крон (6 600 грн). Тогда дневной минимальный лимит будет находиться на уровне 65 евро (3 350 грн), а месячный — 1 950 евро (100 000 грн).

"Нужен 50-кратный размер прожиточного минимума, если речь идет о пребывании с целью бизнеса, продолжительность которого в целом превышает 90 дней", — уточнили на специализированном портале infocizinci.cz.

Читайте также:

Условия въезда в Чешскую Республику

Иностранцы должны соблюдать миграционные правила для успешного пересечения границы Чехии. Среди обязательных требований — наличие действительного биометрического загранпаспорта, срок действия которого закончится не ранее чем через три месяца после ожидаемой даты выезда из Шенгенской зоны.

Также путешественникам придется обосновать цель и условия запланированного пребывания, предоставив подтверждающие документы. В то же время внесение информации о физическом лице в Шенгенскую информационную систему SIS является серьезным основанием отказать во въезде на территорию страны.

Аналогичная ситуация возникнет, если иностранец ранее был привлечен к ответственности за нарушение миграционных правил или законов Чешской Республики.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько денег нужно для въезда в Германию в мае 2026 года. Минимальная сумма находится на уровне 45 евро в сутки. Эти средства могут быть в виде наличных или находиться на банковском счете иностранца.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит оформление паспорта Чехии в 2026 году. Стоимость выдачи документа для взрослых составляет 6 000 крон, для детей до 15 лет — 2 000 крон. Суммы возрастают, если существует потребность получить паспорт в течение одного или нескольких рабочих дней.