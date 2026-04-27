Главная Экономика Сколько денег и какие документы нужны для въезда в Германию в мае

Дата публикации 27 апреля 2026 18:05
Правила въезда в Германию в мае: сколько денег и какие документы нужно показать на границе
Сколько денег нужно иметь для въезда в Германию. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В мае, для пересечения границы Германии иностранцам, в частности гражданам Украины, нужно иметь действительные документы и быть готовыми подтвердить свою финансовую состоятельность. Если денег мало, право на въезд в страну может быть под вопросом.

О том, сколько денег и какие документы должны иметь украинцы для въезда на территорию Германии в мае 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию с сайта посольства Германии.

Какие документы нужно иметь для въезда в Германию в мае

Во время прохождения пограничного контроля обязательно следует предъявить биометрический загранпаспорт. Кроме этого, пограничники могут попросить документы, которые объясняют цель и условия поездки.

Это могут быть авиабилеты (в том числе обратные), подтверждение бронирования жилья, приглашения для частных или служебных визитов, а также документы об участии в конференциях и выставках. Если человек едет на учебные или языковые курсы, могут потребовать справку о зачислении.

Если путешествуют несовершеннолетние, сопровождающее лицо должно иметь письменное согласие от родителей или опекунов на выезд ребенка за пределы Украины — без этого могут возникнуть проблемы при пересечении границы.

Какую сумму денег нужно иметь для пересечения границы с Германией в мае

Отдельный момент — это деньги. Подтверждение финансовой состоятельности является обычным требованием на границе. Многие страны ЕС применяют такие правила, чтобы убедиться, что путешественник имеет достаточно средств на время пребывания.

В Германии ориентировочный минимум составляет 45 евро в сутки (примерно 2,3 тыс. грн). То есть:

  • чтобы провести уикенд в стране нужно не менее 90 евро (4,6 тыс. грн);
  • для недельного пребывания желательно иметь не менее 315 евро (16,3 тыс. грн).

Эти средства могут быть как в наличных, так и на банковском счете. Подобные правила действуют и в других странах ЕС. Для сравнения в Польше — для коротких поездок до 4 дней нужно около 300 злотых (3,6 тыс. грн), а если пребывание дольше — ориентировочно 75 злотых в день (915 грн).

Всегда ли проверяют наличие денег при въезде в Германию

Проверка финансового состояния при пересечении немецкой границы происходит не всегда. Если человек четко объясняет, сколько времени планирует находиться в стране, где будет жить и с какой целью приехал, проверка средств может не быть приоритетной.

Но если подтверждающих документов не хватает, вероятность того, что попросят доказать наличие достаточного количества денег, значительно возрастает.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии ежегодно увеличивается количество людей, которым пенсии не хватает на нормальную жизнь. В зону риска попадают те, кто имеет менее 60% от среднего дохода по стране. В 2026 году это где-то 1380 евро в месяц, тогда как средняя пенсия в 2025-м составляла около 1100 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае 2026 года украинцев за рубежом ждут заметные изменения. Они коснутся зарплат в Германии, помощи от работодателей и временного уменьшения налога на топливо. Поэтому стоит заранее знать, что может измениться в конце весны.

Германия документы наличка пересечение границы
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

