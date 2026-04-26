Изменения для украинцев в Германии: к чему готовиться в мае 2026 года

Изменения для украинцев в Германии. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы за рубежом столкнутся с весомыми нововведениями в мае 2026 года. Изменения касаются зарплат в Германии, финансовой помощи на работе и временного снижения налога на топливо. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам в последний месяц весны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Германии с мая 2026 года.

Рост зарплаты для некоторых работников

Немецкие профсоюзы и работодатели достигли соглашения о повышении зарплаты для 2,5 млн государственных служащих федерального и муниципального уровней. В мае их денежное обеспечение вырастет на 5,8%, а общее повышение составит примерно 150 евро.

"Мы достигли соглашения о зарплате, которая обеспечивает хороший баланс в трудные времена. Мы делаем условия труда в государственном секторе более гибкими, современными и привлекательными", — заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Дополнительные выплаты на работе

С 1 мая 2026 года в Германии введут так называемый "кризисный бонус" — выплату в размере 1000 евро от работодателей. По информации Ausnews.de, средства не будут поступать из государственного бюджета, финансирование полностью ляжет на бизнес.

Компании по своему усмотрению будут решать, стимулировать ли своих сотрудников таким бонусом, и смогут делать это без уплаты налогов. Иными словами, выплату можно охарактеризовать как премию, однако без бюрократических процедур.

Проблема в том, что малый бизнес и частные предприниматели не найдут достаточно денег без стороннего финансирования. В профессиях, где обычно не платят высокие зарплаты, сотрудники вряд ли получат кризисный бонус. Поэтому идею сразу раскритиковала немецкая оппозиция, апеллируя пенсионерами, студентами и безработными.

Снижение налога на топливо

Из-за войны США с Ираном топливо во всем мире подорожало. Дабы облегчить финансовое бремя граждан, правительство Германии проголосовало за временное снижение налога на дизель и бензин с 1 мая.

Разница составит примерно 17 центов за литр. Согласно данным издания Tagesschau, мера будет действовать до конца июня 2026 года и обойдется государственному бюджету, по предварительным оценкам, в около 1,6 млрд евро.

