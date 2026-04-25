Главная Экономика Что изменится в мае 2026 года: главные финансовые нововведения в Украине

Дата публикации 25 апреля 2026 16:20
Главные финансовые нововведения мая 2026 года: чего ждать украинцам
Украинцы на улице Киева. Фото: Новини.LIVE

В мае 2026 года украинцев ждет несколько финансовых нововведений. Социальные стандарты останутся на текущем уровне, то есть пенсионные выплаты и минимальная зарплата не изменятся. Однако предусматриваются сдвиги в надзоре за банковскими учреждениями и запуск нового электронного реестра.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных финансовых нововведениях мая 2026 года.

Усиление банковского надзора

Национальный банк ввел новые подходы к установлению требований и ограничений по деятельности банковских учреждений, сосредоточившись на применении риск-ориентированного подхода. Это часть пошаговой имплементации правил Европейского Союза.

Изменения утверждены постановлением Правления НБУ № 27, документ вступит в силу 1 мая 2026 года. Среди ключевых нововведений можно выделить:

  • порядок установления ограничений на банковскую деятельность в случае ухудшения финансового состояния (при угрозе для вкладчиков и других клиентов);
  • механизм выдвижения требований к банкам по результатам безвыездного надзора (речь идет об утверждении плана, который улучшит ситуацию и уменьшит риски);
  • усиленный надзор за запуском новых банковских продуктов.

Предполагается, что изменения позволят своевременно реагировать на проблемы, повысить устойчивость банковской системы и защитить деньги украинцев.

Единый реестр квалификаций

Кабинет Министров Украины утвердил создание нового электронного реестра, который будет хранить информацию о профессиональных стандартах, квалификационных центрах и экспертах по аккредитации. Инструмент объединит сведения, которые пригодятся и сотрудникам, и работодателям.

Это предусмотрено постановлением КМУ № 1387 "Некоторые вопросы функционирования Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий". Доступ к платформе будет бесплатным и открытым для всех граждан Украины.

Реестр будет содержать адреса квалификационных центров, профессиональные требования, информацию об экспертах по аккредитации и т.д. Компании в поисках квалифицированных работников смогут использовать инструмент для подбора персонала и развития подчиненных.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие минимальные и средние зарплаты в Германии после уплаты налогов. Нижняя граница находится на уровне 2 418 евро в месяц, однако "на руки" сотрудники получают от 1 650 до 1 850 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут получить единовременное пособие в случае установления инвалидности. Речь идет о полной или частичной утрате трудоспособности в результате войны или выполнения служебных обязанностей. Средства предусмотрены для действующих военнослужащих, срочников и резервистов.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
