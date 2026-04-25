Головні фінансові нововведення травня 2026 року: чого чекати українцям

Українці на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

У травні 2026 року українців чекає кілька фінансових нововведень. Соціальні стандарти залишаться на поточному рівні, тобто пенсійні виплати і мінімальна зарплата не зміняться. Однак передбачаються зрушення у нагляді за банківськими установами та запуск нового електронного реєстру.

Посилення банківського нагляду

Національний банк запровадив нові підходи до встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банківських установ, зосередившись на застосуванні ризик-орієнтованого підходу. Це частина покрокової імплементації правил Європейського Союзу.

Зміни затверджені постановою Правління НБУ № 27, документ набере чинності 1 травня 2026 року. Серед ключових нововведень можна виділити:

порядок встановлення обмежень на банківську діяльність в разі погіршення фінансового стану (при загрозі для вкладників та інших клієнтів);

механізм висунення вимог до банків за результатами безвиїзного нагляду (йдеться про затвердження плану, який покращить ситуацію і зменшить ризики);

посилений нагляд за запуском нових банківських продуктів.

Передбачається, що зміни дозволять своєчасно реагувати на проблеми, підвищити стійкість банківської системи і захистити гроші українців.

Єдиний реєстр кваліфікацій

Кабінет Міністрів України затвердив створення нового електронного реєстру, який зберігатиме інформацію про професійні стандарти, кваліфікаційні центри та експертів з акредитації. Інструмент об'єднає відомості, які стануть у пригоді і працівникам, і роботодавцям.

Це передбачено постановою КМУ № 1387 "Деякі питання функціонування Єдиного реєстру кваліфікацій — Класифікатора професій". Доступ до платформи буде безплатним і відкритим для всіх громадян України.

Реєстр міститиме адреси кваліфікаційних центрів, професійні вимоги, інформацію про експертів з акредитації тощо. Компанії в пошуках кваліфікованих працівників зможуть використовувати інструмент для підбору персоналу та розвитку підлеглих.

