Зміни для українців у Німеччині: до чого готуватися у травні 2026 року

Зміни для українців у Німеччині. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці за кордоном стикнуться з вагомими нововведеннями у травні 2026 року. Зміни стосуються зарплат у Німеччині, фінансової допомоги на роботі та тимчасового зниження податку на пальне. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам в останній місяць весни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Німеччині з травня 2026 року.

Зростання зарплати для деяких працівників

Німецькі профспілки і роботодавці досягли угоди щодо підвищення зарплати для 2,5 млн державних службовців федерального та муніципального рівнів. У травні їх грошове забезпечення виросте на 5,8%, а загальне підвищення становитиме приблизно 150 євро.

"Ми досягли угоди про зарплату, яка забезпечує хороший баланс у важкі часи. Ми робимо умови праці в державному секторі гнучкішими, сучаснішими та привабливішими", — заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Додаткові виплати на роботі

З 1 травня 2026 року у Німеччині запровадять так званий "кризовий бонус" — виплату в розмірі 1000 євро від роботодавців. За інформацією Ausnews.de, кошти не будуть надходити з державного бюджету, фінансування повністю ляже на бізнес.

Читайте також:

Компанії на власний розсуд вирішуватимуть, чи стимулювати своїх працівників таким бонусом, і робитимуть це без сплати податків. Іншими словами, виплату можна охарактеризувати як премію, однак без бюрократичних процедур.

Проблема в тому, що малий бізнес і приватні підприємці не знайдуть достатньо коштів без стороннього фінансування. У професіях, де зазвичай не платять високі зарплати, співробітники навряд чи отримають кризовий бонус. Тому ідею одразу розкритикувала німецька опозиція, апелюючи пенсіонерами, студентами і безробітними.

Зниження податку на пальне

Через війну США з Іраном пальне у всьому світі подорожчало. Аби полегшити фінансовий тягар громадян, уряд Німеччини проголосував за тимчасове зниження податку на дизель і бензин з 1 травня.

Різниця становитиме приблизно 17 центів за літр. Згідно з даними видання Tagesschau, захід буде діяти до кінця червня 2026 року та обійдеться державному бюджету, за попередніми оцінками, у близько 1,6 млрд євро.

