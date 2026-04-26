КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Головна Економіка Зарплати, робота, пальне: що чекає українців у Німеччині з травня 2026 року

Зарплати, робота, пальне: що чекає українців у Німеччині з травня 2026 року

Дата публікації: 26 квітня 2026 15:10
Зміни для українців у Німеччині: до чого готуватися у травні 2026 року
Зміни для українців у Німеччині. Фото: Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українці за кордоном стикнуться з вагомими нововведеннями у травні 2026 року. Зміни стосуються зарплат у Німеччині, фінансової допомоги на роботі та тимчасового зниження податку на пальне. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам в останній місяць весни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Німеччині з травня 2026 року.

Зростання зарплати для деяких працівників

Німецькі профспілки і роботодавці досягли угоди щодо підвищення зарплати для 2,5 млн державних службовців федерального та муніципального рівнів. У травні їх грошове забезпечення виросте на 5,8%, а загальне підвищення становитиме приблизно 150 євро.

"Ми досягли угоди про зарплату, яка забезпечує хороший баланс у важкі часи. Ми робимо умови праці в державному секторі гнучкішими, сучаснішими та привабливішими", — заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Додаткові виплати на роботі

З 1 травня 2026 року у Німеччині запровадять так званий "кризовий бонус" — виплату в розмірі 1000 євро від роботодавців. За інформацією Ausnews.de, кошти не будуть надходити з державного бюджету, фінансування повністю ляже на бізнес.

Компанії на власний розсуд вирішуватимуть, чи стимулювати своїх працівників таким бонусом, і робитимуть це без сплати податків. Іншими словами, виплату можна охарактеризувати як премію, однак без бюрократичних процедур.

Проблема в тому, що малий бізнес і приватні підприємці не знайдуть достатньо коштів без стороннього фінансування. У професіях, де зазвичай не платять високі зарплати, співробітники навряд чи отримають кризовий бонус. Тому ідею одразу розкритикувала німецька опозиція, апелюючи пенсіонерами, студентами і безробітними.

Зниження податку на пальне

Через війну США з Іраном пальне у всьому світі подорожчало. Аби полегшити фінансовий тягар громадян, уряд Німеччини проголосував за тимчасове зниження податку на дизель і бензин з 1 травня.

Різниця становитиме приблизно 17 центів за літр. Згідно з даними видання Tagesschau, захід буде діяти до кінця червня 2026 року та обійдеться державному бюджету, за попередніми оцінками, у близько 1,6 млрд євро.

Раніше Новини.LIVE писали, яка пенсія вважається замалою для стабільного життя у Німеччині. Станом на початок 2026 року більше 13 млн жителів перебувають за межею бідності. А середня пенсія по країні становить близько 1 100 євро. Однак цієї суми часто не вистачає на покриття всіх потреб.

Також Новини.LIVE розповідали, які фінансові нововведення чекають українців у травні 2026 року. Серед основних змін — посилення банківського нагляду і запуск Єдиного реєстру кваліфікацій.

Німеччина роботодавці зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
