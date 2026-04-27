Правила в’їзду до Німеччини у травні: скільки грошей та які документи потрібно показати на кордоні

Скільки грошей потрібно мати для в'їзду в Німеччину.

У травні, для перетину кордону Німеччини іноземцям, зокрема громадянам України, потрібно мати дійсні документи та бути готовими підтвердити свою фінансову спроможність. Якщо грошей замало, право на в’їзд до країни може бути під питанням.

Про те, скільки грошей та які документи повинні мати українці для в’їзду на територію Німеччини у травні 2026 року, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на інформацію з сайту посольства Німеччини.

Які документи потрібно мати для в’їзду в Німеччину у травні

Під час проходження прикордонного контролю обов’язково слід пред’явити біометричний закордонний паспорт. Окрім цього, прикордонники можуть попросити документи, які пояснюють мету та умови поїздки.

Це можуть бути авіаквитки (у тому числі зворотні), підтвердження бронювання житла, запрошення для приватних чи службових візитів, а також документи про участь у конференціях та виставках. Якщо людина їде на навчальні чи мовні курси, можуть вимагати довідку про зарахування.

Якщо подорожують неповнолітні, супроводжуюча особа повинна мати письмову згоду від батьків або опікунів на виїзд дитини за межі України — без цього можуть виникнути проблеми при перетині кордону.

Читайте також:

Яку суму грошей потрібно мати для перетину кордону з Німеччиною у травні

Окремий момент — це гроші. Підтвердження фінансової спроможності є звичайною вимогою на кордоні. Багато країн ЄС застосовують такі правила, щоб переконатися, що мандрівник має достатньо коштів на час перебування.

У Німеччині орієнтовний мінімум становить 45 євро на добу (приблизно 2,3 тис. грн). Тобто:

щоб провести вікенд в країні потрібно щонайменше 90 євро (4,6 тис. грн);

для тижневого перебування бажано мати не менше ніж 315 євро (16,3 тис. грн).

Ці кошти можуть бути як у готівці, так і на банківському рахунку. Подібні правила діють і в інших країнах ЄС. Для порівняння у Польщі — для коротких поїздок до 4 днів потрібно близько 300 злотих (3,6 тис. грн), а якщо перебування довше — орієнтовно 75 злотих на день (915 грн).

Чи завжди перевіряють наявність грошей при в’їзді до Німеччини

Перевірка фінансового стану при перетині німецького кордону відбувається не завжди. Якщо людина чітко пояснює, скільки часу планує перебувати в країні, де житиме і з якою метою приїхала, перевірка коштів може не бути пріоритетною.

Але якщо підтверджуючих документів бракує, імовірність того, що попросять довести наявність достатньої кількості грошей, значно зростає.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині щороку більшає людей, яким пенсії не вистачає на нормальне життя. До зони ризику потрапляють ті, хто має менше ніж 60% від середнього доходу по країні. У 2026 році це десь 1380 євро на місяць, тоді як середня пенсія у 2025-му становила близько 1100 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, що у травні 2026 року на українців за кордоном чекають помітні зміни. Вони торкнуться зарплат у Німеччині, допомоги від роботодавців і тимчасового зменшення податку на пальне. Тож варто заздалегідь знати, що може змінитися наприкінці весни.