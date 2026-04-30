Правила в’їзду до Чехії у травні: скільки грошей треба показати на кордоні

Для успішного в'їзду на територію Чехії українці повинні мати достатню кількість готівки на кордоні. Доведеться підтвердити свою фінансову спроможність на весь період запланованого перебування або для транзиту до іншої держави. Ми дізналися мінімальну суму станом на травень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.

Сума готівки для в’їзду в Чехію

Мінімальний обсяг готівкових коштів для іноземців перебуває на рівні 40 євро/день, тобто близько 2 100 грн (якщо термін запланованого перебування не перевищує одного місяця). Для подорожі тривалістю 30 календарних днів буде достатньо мати 1 200 євро.

Згідно з інформацією на порталі, для поїздки понад місяць треба накопичити 15 розмірів прожиткового мінімуму для особистих потреб, який з 2023 року становить 3 130 чеських крон (6 600 грн). Тоді денний мінімальний ліміт перебуватиме на рівні 65 євро (3 350 грн), а місячний — 1 950 євро (100 000 грн).

"Потрібен 50-кратний розмір прожиткового мінімуму, якщо йдеться про перебування з метою бізнесу, тривалість якого загалом перевищує 90 днів", — уточнили на спеціалізованому порталі infocizinci.cz.

Умови в'їзду до Чеської Республіки

Іноземці повинні дотримуватися міграційних правил для успішного перетину кордону Чехії. Серед обов'язкових вимог — наявність дійсного біометричного закордонного паспорта, термін дії якого закінчиться не раніше ніж через три місяці після очікуваної дати виїзду з Шенгенської зони.

Також мандрівникам доведеться обґрунтувати мету та умови запланованого перебування, надавши підтверджувальні документи. Водночас внесення інформації про фізичну особу до Шенгенської інформаційної системи SIS є серйозною підставою відмовити у в'їзді на територію країни.

Аналогічна ситуація виникне, якщо іноземець раніше був притягнений до відповідальності за порушення міграційних правил або законів Чеської Республіки.

Що ще варто знати українцям

