Карта CUKR и стаж на работе: что изменится для украинцев в Польше с мая

Дата публикации 3 мая 2026 16:10
Изменения для украинцев в Польше: к каким нововведениям готовиться с мая 2026 года
Изменения для украинцев в Польше. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев в Польше подготовили несколько весомых нововведений в мае 2026 года. Они касаются карты CUKR, подачи документов на выдачу разрешений для беженцев и зачисления стажа. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам за рубежом в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что изменится для украинцев в Польше с мая 2026 года.

Подача заявления на карту CUKR

Украинцы могут подать заявление на выдачу разрешительного документа с 4 мая. Это дата официального старта приема обращений от иностранцев, которые хотят легализовать свое пребывание на территории Польши. Карту CUKR выдают гражданам Украины при условии соответствия трем критериям:

  • активный статус PESEL UKR на 4 июня 2025 года;
  • активный статус PESEL UKR в течение не менее одного года и его сохранение на момент подачи заявки;
  • наличие документа о временной защите.

Подача заявки происходит только в электронном формате через портал MOS (Moduł Obsługi Spraw). Собственно, это еще одно нововведение для украинцев, которое вступило в силу 27 апреля. Теперь порядок подачи документов для легализации проживания и работы в Польше видоизменен.

Заявки принимают исключительно через обновленный Модуль управления делами. Как сообщили на правительственном портале Республики Польша, переход на обновленный формат является обязательным для всех заявителей, которые хотят получить временное/постоянное разрешение или статус долгосрочного резидента ЕС.

Изменения для сотрудников

С 1 мая 2026 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, касающиеся работников частных предприятий. Теперь в трудовой стаж засчитывают периоды:

  • предпринимательской деятельности, в течение которых были уплачены налоги и взносы;
  • приостановления предпринимательской деятельности в связи с уходом за ребенком при условии уплаты взносов на социальное страхование;
  • выполнения гражданско-правовых договоров;
  • сотрудничества с другими предпринимателями, в частности в семейном бизнесе;
  • членства в сельскохозяйственных кооперациях.

Документ, подтверждающий эти периоды работы, можно получить в ZUS. Наличие справки будет решающим для работодателей при расчете страхового стажа. Это повлияет на продолжительность отпуска и размер некоторых финансовых выплат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из украинцев могут отказать во въезде на территорию Польши. Среди распространенных оснований — отсутствие минимальной суммы наличных, перевозка запрещенных товаров, проблемы с разрешительными документами и др. Плюс иностранцы должны сдать биометрические данные, в частности отпечатки пальцев и фото лица.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы в Польше могут получить помощь на аренду жилья. Субсидия от государства полагается иностранцам с низким доходом. Размер выплат составляет максимум 400 злотых в месяц в течение шести месяцев, после чего участие в программе можно продолжить.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
