Карта CUKR і стаж на роботі: що зміниться для українців у Польщі з травня

Дата публікації: 3 травня 2026 16:10
Зміни для українців у Польщі: до яких нововведень готуватися з травня 2026 року
Зміни для українців у Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Для українців у Польщі підготували кілька вагомих нововведень у травні 2026 року. Вони стосуються карти CUKR, подання документів на видачу дозволів для біженців і зарахування стажу. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам за кордоном найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Польщі з травня 2026 року.

Подання заяви на карту CUKR

Українці можуть подати заяву на видачу дозвільного документу з 4 травня. Це дата офіційного старту прийому звернень від іноземців, які хочуть легалізувати своє перебування на території Польщі. Карту CUKR видають громадянам України за умови відповідності трьом критеріям:

  • активний статус PESEL UKR на 4 червня 2025 року;
  • активний статус PESEL UKR протягом щонайменше одного року і його збереження на момент подачі заявки;
  • наявність документу про тимчасовий захист.

Подача заявки відбувається лише в електронному форматі через портал MOS (Moduł Obsługi Spraw). Власне, це ще одне нововведення для українців, яке набуло чинності 27 квітня. Тепер порядок подання документів для легалізації проживання і роботи в Польщі видозмінений.

Заявки приймають виключно через оновлений Модуль управління справами. Як повідомили на урядовому порталі Республіки Польща, перехід на оновлений формат є обов'язковим для всіх заявників, які хочуть отримати тимчасовий/постійний дозвіл або статус довгострокового резидента ЄС.

Зміни для працівників

З 1 травня 2026 року набули зміни до Трудового кодексу, які стосуються працівників приватних підприємств. Тепер у трудовий стаж зараховують періоди:

  • підприємницької діяльності, протягом яких були сплачені податки і внески;
  • призупинення підприємницької діяльності у зв'язку з доглядом за дитиною за умови сплати внесків на соціальне страхування;
  • виконання цивільно-правових договорів;
  • співпраці з іншими підприємцями, зокрема у сімейному бізнесі;
  • членства у сільськогосподарських коопераціях тощо.

Документ, який підтверджує ці періоди роботи, можна отримати в ZUS. Наявність довідки буде вирішальним для роботодавців під час розрахунку страхового стажу. Це вплине на тривалість відпустки і розмір деяких фінансових виплат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з українців можуть відмовити у в'їзді на територію Польщі. Серед поширених підстав — відсутність мінімальної суми готівки, перевезення заборонених товарів, проблеми з дозвільними документами та ін. Плюс іноземці повинні здати біометричні дані, зокрема відбитки пальців і фото обличчя.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці в Польщі можуть отримати допомогу на оренду житла. Субсидія від держави належить іноземцям із низьким доходом. Розмір виплат становить максимум 400 злотих на місяць протягом шести місяців, після чого участь у програмі можна продовжити.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
