Зміни для українців у Польщі: до яких нововведень готуватися з травня 2026 року

Для українців у Польщі підготували кілька вагомих нововведень у травні 2026 року. Вони стосуються карти CUKR, подання документів на видачу дозволів для біженців і зарахування стажу. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам за кордоном найближчим часом.

Подання заяви на карту CUKR

Українці можуть подати заяву на видачу дозвільного документу з 4 травня. Це дата офіційного старту прийому звернень від іноземців, які хочуть легалізувати своє перебування на території Польщі. Карту CUKR видають громадянам України за умови відповідності трьом критеріям:

активний статус PESEL UKR на 4 червня 2025 року;

активний статус PESEL UKR протягом щонайменше одного року і його збереження на момент подачі заявки;

наявність документу про тимчасовий захист.

Подача заявки відбувається лише в електронному форматі через портал MOS (Moduł Obsługi Spraw). Власне, це ще одне нововведення для українців, яке набуло чинності 27 квітня. Тепер порядок подання документів для легалізації проживання і роботи в Польщі видозмінений.

Заявки приймають виключно через оновлений Модуль управління справами. Як повідомили на урядовому порталі Республіки Польща, перехід на оновлений формат є обов'язковим для всіх заявників, які хочуть отримати тимчасовий/постійний дозвіл або статус довгострокового резидента ЄС.

Зміни для працівників

З 1 травня 2026 року набули зміни до Трудового кодексу, які стосуються працівників приватних підприємств. Тепер у трудовий стаж зараховують періоди:

підприємницької діяльності, протягом яких були сплачені податки і внески;

призупинення підприємницької діяльності у зв'язку з доглядом за дитиною за умови сплати внесків на соціальне страхування;

виконання цивільно-правових договорів;

співпраці з іншими підприємцями, зокрема у сімейному бізнесі;

членства у сільськогосподарських коопераціях тощо.

Документ, який підтверджує ці періоди роботи, можна отримати в ZUS. Наявність довідки буде вирішальним для роботодавців під час розрахунку страхового стажу. Це вплине на тривалість відпустки і розмір деяких фінансових виплат.

