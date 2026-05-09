Система ETIAS для въезда в ЕС: что должны знать украинцы, которые оформят разрешение

В 2026 году планируют изменить правила въезда в ЕС для граждан из третьих стран. Предполагается запуск системы ETIAS, которая потребует от путешественников оформления специального разрешения на пересечение внешней границы Евросоюза. Возникает вопрос, могут ли украинцам отказать во въезде при наличии действительного разрешения.

Будут ли отказывать во въезде украинцам с ETIAS

Запуск системы запланирован на последний квартал 2026 года. По состоянию на май она не работает, поэтому заявки на оформление разрешения не собираются. Однако после вступления в силу изменений придется придерживаться нового требования, дабы иметь возможность путешествовать по Европейскому Союзу.

Стоит отметить, что ETIAS не будет заменой других действующих условий пересечения границы. То есть наличие разрешения не гарантирует автоматического права на беспрепятственный въезд в ЕС. Система пополнит перечень обязательных шагов, которые должны осуществить иностранцы для успешного прохождения контроля

"Все путешественники, прибывающие на границу, все еще проходят пограничные проверки, а пограничники будут отказывать во въезде тем, кто не соответствует условиям въезда", — говорится в информационной справке.

Кто должен получить разрешение ETIAS

Разрешения будут действительны три года, украинцам не придется подавать заявку на новый пропуск каждый раз перед планированием дальнего путешествия. ETIAS понадобится лицам, которые:

не являются гражданами Европейского Союза;

являются гражданами стран, где не нужно получать визу для краткосрочного пребывания в ЕС;

не обладают картой проживания, выданной в соответствии с Директивой 2004/38/ЕС любой европейской страной, требующей ETIAS, а также Ирландией;

не имеют вида на жительство, выданного любым государством Европы, требующим ETIAS (за исключением Кипра).

Все четыре условия должны быть выполнены одновременно. Стоит понимать, что разрешение на путешествие не является аналогом визы для долгосрочного проживания. ETIAS не дает иностранцу права на обучение или работу за рубежом. Он лишь подтверждает возможность пребывания на территории Шенгенской зоны до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Что еще нужно знать украинцам

