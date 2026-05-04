До 16 тысяч украинцев в ЕС могут остаться без жилья: кому готовиться к выселению этой осенью

Одна из стран ЕС может серьезно изменить условия для украинских беженцев. Из-за этого, уже осенью часть людей рискует остаться без бесплатного жилья.

О том, в какой из стран ЕС украинских беженцев могут лишить доступа к бесплатному жилью уже этой осенью, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Sunday Times.

Почему украинцы могут остаться без жилья в Ирландии уже этой осенью

Речь идет об украинцах, которые сейчас живут в гостиницах и других временных местах. Власти планируют постепенно сворачивать эту программу расселения. По словам министра по вопросам иммиграции Колм Брофи, хотят убрать так называемую "двухслойную систему" — когда одни имеют стабильное жилье длительное время, а другие нет.

Идея в том, чтобы сделать условия более справедливыми. Чтобы украинцы искали жилье так же как это делают другие люди, которые уже живут и работают в Ирландии.

Изменения планируют начать с августа, а продлятся они по прогнозам примерно полгода. Под них могут попасть около 16 тысяч человек. При этом власти говорят, что помощь не заберут у тех, кто действительно не может сам найти жилье — например, из-за сложных жизненных обстоятельств.

Сколько времени будут давать украинцам на поиски нового жилья

О выселении обещают предупреждать заранее — минимум за три месяца. Это нужно, чтобы у украинцев было время подготовиться и найти другие варианты.

Ситуация с арендой в Ирландии сейчас непростая — жилья мало, а цены высокие. Но в министерстве считают, что часть украинцев все же сможет справиться самостоятельно.

Кстати, по опыту прошлого года, после выселения из отелей примерно половина украинцев смогла найти новое жилье без посторонней помощи — часто благодаря поддержке общины.

Еще одно изменение — выплаты для местных жителей, которые приютили украинцев, тоже будут постепенно сокращать. Сейчас это 600 евро в месяц, но финансирование этой инициативы планируют полностью прекратить до марта 2027 года — вместе с завершением программы временной защиты в ЕС.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чехии планируют немного усилить контроль за украинцами с временной защитой. Речь не идет о больших запретах, а скорее о более четких правилах. Могут уменьшить разрешенное время пребывания за границей и строже штрафовать за нарушения.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции изменили правила выплат детских пособий. Из-за этого некоторые украинские семьи с временной защитой могут остаться без этих денег. Новые условия действуют с 1 марта 2026 года.