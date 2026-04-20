В одной из стран ЕС украинцы смогут получить до 10 тыс. евро: что для этого нужно сделать

Человек считает евро.

С начала полномасштабной войны выехали и получили временную защиту в Ирландии более 125 тысяч украинцев. С лета 2022 года до марта этого года людям, которые принимали у себя беженцев, выплатили более 438 миллионов евро. Однако в Ирландии планируют постепенно сворачивать программу поддержки украинцев и даже предлагать деньги тем, кто захочет вернуться домой.

О том, почему Ирландия решила уменьшить поддержку для украинских беженцев и как их планируют мотивировать вернуться домой, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на The Times.

Какую сумму Ирландия будет платить украинцам за возвращение домой

Власти Ирландии хотят изменить подход к поддержке беженцев из Украины. В течение следующего года планируют постепенно закрыть все соглашения на проживание украинцев в государственном жилье. Это может коснуться около 16 тысяч человек.

Министр по делам миграции Колм Брофи отмечает, что этого не избежать — вопрос лишь в том, когда именно это сделают. Окончательные сроки обещают определить в течение года. Зато украинцам предложат финансовую помощь, если они решат вернуться домой:

до 2 500 евро на одного человека (почти 130 тыс.грн);

до 10 тысяч евро на семью (примерно 519 тыс. грн).

По словам министра, это логичный шаг — мол, Ирландия и так была щедрой, когда принимала беженцев, и теперь может помочь им с возвращением.

Выплаты людям, которые предоставляют жилье украинцам, уже меняли несколько раз. Сначала это было 400 евро в месяц, потом подняли до 800, а сейчас платят 600. И сейчас власти думают, чтобы снова уменьшить эту сумму.

Правительство объясняет это тем, что нужно экономить бюджетные деньги. Если люди могут обеспечить себя сами, то государство не должно тратить на это большие ресурсы. К тому же, по словам министра Брофи, в других странах Европы такой щедрой поддержки нет.

