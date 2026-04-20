В одній з країн ЄС українці зможуть отримати до 10 тис. євро: що для цього потрібно зробити

Від початку повномасштабної війни виїхали та отримали тимчасовий захист в Ірландії понад 125 тисяч українців. З літа 2022 року до березня цього року людям, які приймали у себе біженців, виплатили понад 438 мільйонів євро. Однак в Ірландії планують поступово згортати програму підтримки українців і навіть пропонуватимуть гроші тим, хто захоче повернутися додому.

Яку суму Ірландія платитиме українцям за повернення додому

Влада Ірландії хоче змінити підхід до підтримки біженців з України. Протягом наступного року планують поступово закрити всі угоди на проживання українців у державному житлі. Це може торкнутися близько 16 тисяч людей.

Міністр у справах міграції Колм Брофі зазначає, що цього не уникнути — питання лише в тому, коли саме це зроблять. Остаточні строки обіцяють визначити протягом року. Натомість українцям запропонують фінансову допомогу, якщо вони вирішать повернутися додому:

до 2 500 євро на одну людину (майже 130 тис.грн);

до 10 тисяч євро на сім’ю (приблизно 519 тис. грн).

За словами міністра, це логічний крок — мовляв, Ірландія й так була щедрою, коли приймала біженців, тож тепер може допомогти їм з поверненням.

Скільки виплачує Ірландія за розміщення біженців з України у 2026 році

Виплати людям, які надають житло українцям, вже змінювали кілька разів. Спочатку це було 400 євро на місяць, потім підняли до 800, а зараз платять 600. І зараз влада думає, щоб знову зменшити цю суму.

Уряд пояснює це тим, що потрібно економити бюджетні гроші. Якщо люди можуть забезпечити себе самі, то держава не має витрачати на це великі ресурси. До того ж, за словами міністра Брофі, в інших країнах Європи такої щедрої підтримки немає.

