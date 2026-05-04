До 16 тисяч українців в ЄС можуть залишитись без житла: кому готуватись до виселення цієї осені

Ірландія змінює умови для українських біженців. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Одна з країн ЄС може серйозно змінити умови для українських біженців. Через це, вже восени частина людей ризикує залишитися без безплатного житла.

Про те, в якій з країн ЄС українських біженців можуть позбавити доступу до безплатного житла уже цієї осені, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на The Sunday Times.

Чому українці можуть залишитись без житла в Ірландії уже цієї осені

Йдеться про українців, які зараз живуть у готелях та інших тимчасових місцях. Влада планує поступово згортати цю програму розселення. За словами міністра з питань імміграції Колм Брофі, хочуть прибрати так звану "двошарову систему" — коли одні мають стабільне житло тривалий час, а інші ні.

Ідея в тому, щоб зробити умови справедливішими. Щоб українці шукали житло так само як це роблять інші люди, які вже живуть і працюють в Ірландії.

Зміни планують почати з серпня, а триватимуть вони за прогнозами приблизно пів року. Під них можуть потрапити близько 16 тисяч людей. При цьому влада каже, що допомогу не заберуть у тих, хто справді не може сам знайти житло — наприклад, через складні життєві обставини.

Читайте також:

Скільки часу даватимуть українцям на пошуки нового житла

Про виселення обіцяють попереджати заздалегідь — щонайменше за три місяці. Це потрібно, щоб в українців був час підготуватися і знайти інші варіанти.

Ситуація з орендою в Ірландії зараз непроста — житла мало, а ціни високі. Але в міністерстві вважають, що частина українців усе ж зможе впоратися самостійно.

До речі, за досвідом минулого року, після виселення з готелів приблизно половина українців змогла знайти нове житло без сторонньої допомоги — часто завдяки підтримці громади.

Ще одна зміна — виплати для місцевих жителів, які прихистили українців, теж будуть поступово скорочувати. Зараз це 600 євро на місяць, але фінансування цієї ініціативи планують повністю припинити до березня 2027 року — разом із завершенням програми тимчасового захисту в ЄС.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Чехії планують трохи посилити контроль за українцями з тимчасовим захистом. Мова не йде про великі заборони, а швидше про більш чіткі правила. Можуть зменшити дозволений час перебування за кордоном і суворіше штрафувати за порушення.

Також Новини.LIVE писали, що у Франції змінили правила виплат дитячої допомоги. Через це деякі українські сім’ї з тимчасовим захистом можуть залишитися без цих грошей. Нові умови діють із 1 березня 2026 року.