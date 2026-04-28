Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В одній з країн ЄС зменшили допомогу українцям: що змінилось у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 12:05
Одна з країн ЄС змінлиа правила для українців з дітьми: на які виплати більше не варто розраховувати
Виплати на дітей у Франції. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Франції оновили правила нарахування дитячої соціальної допомоги. Через це частина українських родин зі статусом тимчасового захисту може втратити виплати. Нові правила почали діяти з 1 березня 2026 року.

Про те, чому деякі українці в Франції можуть втратити надбавку на дітей та який її розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на французький державний фонд сімейних допомог Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Яку доплату втратили деякі українці у Франції

Йдеться про коригування умов отримання сімейної надбавки (allocations familiales) — це щомісячні виплати, які у Франції залежать від віку дітей та доходів сім’ї. Головна зміна стосується терміну виплат:

  • раніше родини могли отримувати підтримку в період, коли дитині від 14 до 20 років (тобто 6 років); 
  • тепер цей період суттєво скорочено — виплати фактично зміщуються і починаються з 18 років (2 роки).

Зміни стосуються сімей, які виховують щонайменше двох дітей, яким виповнилось 14 років після 1 березня 2026 року.

Який розмір допомоги на дітей виплачують у Франції

Щомісячна доплата й надалі залежить від доходів сім’ї. У CAF наголошують, що це не окрема програма для українців. Це загальне оновлення французької системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей у країні. Доплата може становити:

  • 18,88 євро;
  • 37,77 євро;
  • 75,53 євро.

Точна сума визначається індивідуально для кожної родини. Тож зміна правил для багатьох домогосподарств означатиме, що період отримання фінансової допомоги скоротиться, особливо в той час, коли діти стають підлітками і витрати на їх утримання зазвичай зростають.

Попри це українці у Франції зі статусом тимчасового захисту (protection temporaire) та чинним дозволом на перебування APS і далі можуть отримувати сімейні виплати через CAF, якщо відповідають вимогам щодо доходів, складу сім’ї, зайнятості та житлових умов.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Чехії планують трохи посилити контроль за українцями з тимчасовим захистом. Це не про жорсткі обмеження, а швидше про чіткіші правила. Там хочуть урізати час перебування за кордоном і суворіше штрафувати за порушення.

Також Новини.LIVE писали, що в Ірландії від початку війни прихисток отримали понад 125 тисяч українців. З літа 2022 до березня цього року господарям, які приймали біженців, виплатили більше ніж 438 млн євро. Але зараз там хочуть поступово згортати підтримку й навіть даватимуть гроші тим, хто вирішить повернутися додому.

Франція виплати діти біженці
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації