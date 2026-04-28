Одна з країн ЄС змінлиа правила для українців з дітьми: на які виплати більше не варто розраховувати

Виплати на дітей у Франції. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Франції оновили правила нарахування дитячої соціальної допомоги. Через це частина українських родин зі статусом тимчасового захисту може втратити виплати. Нові правила почали діяти з 1 березня 2026 року.

з посиланням на французький державний фонд сімейних допомог Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Яку доплату втратили деякі українці у Франції

Йдеться про коригування умов отримання сімейної надбавки (allocations familiales) — це щомісячні виплати, які у Франції залежать від віку дітей та доходів сім’ї. Головна зміна стосується терміну виплат:

раніше родини могли отримувати підтримку в період, коли дитині від 14 до 20 років (тобто 6 років);

тепер цей період суттєво скорочено — виплати фактично зміщуються і починаються з 18 років (2 роки).

Зміни стосуються сімей, які виховують щонайменше двох дітей, яким виповнилось 14 років після 1 березня 2026 року.

Який розмір допомоги на дітей виплачують у Франції

Щомісячна доплата й надалі залежить від доходів сім’ї. У CAF наголошують, що це не окрема програма для українців. Це загальне оновлення французької системи соціальної підтримки, яке стосується всіх сімей у країні. Доплата може становити:

Читайте також:

18,88 євро;

37,77 євро;

75,53 євро.

Точна сума визначається індивідуально для кожної родини. Тож зміна правил для багатьох домогосподарств означатиме, що період отримання фінансової допомоги скоротиться, особливо в той час, коли діти стають підлітками і витрати на їх утримання зазвичай зростають.

Попри це українці у Франції зі статусом тимчасового захисту (protection temporaire) та чинним дозволом на перебування APS і далі можуть отримувати сімейні виплати через CAF, якщо відповідають вимогам щодо доходів, складу сім’ї, зайнятості та житлових умов.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Чехії планують трохи посилити контроль за українцями з тимчасовим захистом. Це не про жорсткі обмеження, а швидше про чіткіші правила. Там хочуть урізати час перебування за кордоном і суворіше штрафувати за порушення.

Також Новини.LIVE писали, що в Ірландії від початку війни прихисток отримали понад 125 тисяч українців. З літа 2022 до березня цього року господарям, які приймали біженців, виплатили більше ніж 438 млн євро. Але зараз там хочуть поступово згортати підтримку й навіть даватимуть гроші тим, хто вирішить повернутися додому.