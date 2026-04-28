Одна из стран ЕС изменила правила для украинцев с детьми: на какие выплаты больше не стоит рассчитывать

Во Франции обновили правила начисления детской социальной помощи. Из-за этого часть украинских семей со статусом временной защиты может потерять выплаты. Новые правила начали действовать с 1 марта 2026 года.

О том, почему некоторые украинцы во Франции могут потерять надбавку на детей и каков ее размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на французский государственный фонд семейных пособий Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Какую доплату потеряли некоторые украинцы во Франции

Речь идет о корректировке условий получения семейной надбавки (allocations familiales) — это ежемесячные выплаты, которые во Франции зависят от возраста детей и доходов семьи. Главное изменение касается срока выплат:

раньше семьи могли получать поддержку в период, когда ребенку от 14 до 20 лет (то есть 6 лет);

теперь этот период существенно сокращен — выплаты фактически смещаются и начинаются с 18 лет (2 года).

Изменения касаются семей, воспитывающих не менее двух детей, которым исполнилось 14 лет после 1 марта 2026 года.

Какой размер пособия на детей выплачивают во Франции

Ежемесячная доплата и в дальнейшем зависит от доходов семьи. В CAF отмечают, что это не отдельная программа для украинцев. Это общее обновление французской системы социальной поддержки, которое касается всех семей в стране. Доплата может составлять:

18,88 евро;

37,77 евро;

75,53 евро.

Точная сумма определяется индивидуально для каждой семьи. Поэтому изменение правил для многих домохозяйств будет означать, что период получения финансовой помощи сократится, особенно в то время, когда дети становятся подростками и расходы на их содержание обычно растут.

Несмотря на это украинцы во Франции со статусом временной защиты (protection temporaire) и действующим разрешением на пребывание APS и дальше могут получать семейные выплаты через CAF, если соответствуют требованиям относительно доходов, состава семьи, занятости и жилищных условий.

