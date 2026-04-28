Одна из стран ЕС изменила правила для украинцев с детьми: на какие выплаты больше не стоит рассчитывать

В одной из стран ЕС уменьшили помощь украинцам: что изменилось в 2026 году
Во Франции обновили правила начисления детской социальной помощи. Из-за этого часть украинских семей со статусом временной защиты может потерять выплаты. Новые правила начали действовать с 1 марта 2026 года.
О том, почему некоторые украинцы во Франции могут потерять надбавку на детей и каков ее размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на французский государственный фонд семейных пособий Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
Какую доплату потеряли некоторые украинцы во Франции
Речь идет о корректировке условий получения семейной надбавки (allocations familiales) — это ежемесячные выплаты, которые во Франции зависят от возраста детей и доходов семьи. Главное изменение касается срока выплат:
- раньше семьи могли получать поддержку в период, когда ребенку от 14 до 20 лет (то есть 6 лет);
- теперь этот период существенно сокращен — выплаты фактически смещаются и начинаются с 18 лет (2 года).
Изменения касаются семей, воспитывающих не менее двух детей, которым исполнилось 14 лет после 1 марта 2026 года.
Какой размер пособия на детей выплачивают во Франции
Ежемесячная доплата и в дальнейшем зависит от доходов семьи. В CAF отмечают, что это не отдельная программа для украинцев. Это общее обновление французской системы социальной поддержки, которое касается всех семей в стране. Доплата может составлять:
- 18,88 евро;
- 37,77 евро;
- 75,53 евро.
Точная сумма определяется индивидуально для каждой семьи. Поэтому изменение правил для многих домохозяйств будет означать, что период получения финансовой помощи сократится, особенно в то время, когда дети становятся подростками и расходы на их содержание обычно растут.
Несмотря на это украинцы во Франции со статусом временной защиты (protection temporaire) и действующим разрешением на пребывание APS и дальше могут получать семейные выплаты через CAF, если соответствуют требованиям относительно доходов, состава семьи, занятости и жилищных условий.
