В одной из стран ЕС уменьшили помощь украинцам: что изменилось в 2026 году

В одной из стран ЕС уменьшили помощь украинцам: что изменилось в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 12:05
Одна из стран ЕС изменила правила для украинцев с детьми: на какие выплаты больше не стоит рассчитывать
Выплаты на детей во Франции. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во Франции обновили правила начисления детской социальной помощи. Из-за этого часть украинских семей со статусом временной защиты может потерять выплаты. Новые правила начали действовать с 1 марта 2026 года.

О том, почему некоторые украинцы во Франции могут потерять надбавку на детей и каков ее размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на французский государственный фонд семейных пособий Caisse d'Allocations Familiales (CAF).

Какую доплату потеряли некоторые украинцы во Франции

Речь идет о корректировке условий получения семейной надбавки (allocations familiales) — это ежемесячные выплаты, которые во Франции зависят от возраста детей и доходов семьи. Главное изменение касается срока выплат:

  • раньше семьи могли получать поддержку в период, когда ребенку от 14 до 20 лет (то есть 6 лет);
  • теперь этот период существенно сокращен — выплаты фактически смещаются и начинаются с 18 лет (2 года).

Изменения касаются семей, воспитывающих не менее двух детей, которым исполнилось 14 лет после 1 марта 2026 года.

Какой размер пособия на детей выплачивают во Франции

Ежемесячная доплата и в дальнейшем зависит от доходов семьи. В CAF отмечают, что это не отдельная программа для украинцев. Это общее обновление французской системы социальной поддержки, которое касается всех семей в стране. Доплата может составлять:


  • 18,88 евро;
  • 37,77 евро;
  • 75,53 евро.

Точная сумма определяется индивидуально для каждой семьи. Поэтому изменение правил для многих домохозяйств будет означать, что период получения финансовой помощи сократится, особенно в то время, когда дети становятся подростками и расходы на их содержание обычно растут.

Несмотря на это украинцы во Франции со статусом временной защиты (protection temporaire) и действующим разрешением на пребывание APS и дальше могут получать семейные выплаты через CAF, если соответствуют требованиям относительно доходов, состава семьи, занятости и жилищных условий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Чехии планируют немного усилить контроль за украинцами с временной защитой. Это не о жестких ограничениях, а скорее о более четких правилах. Там хотят урезать время пребывания за границей и строже штрафовать за нарушения.

Также Новини.LIVE писали, что в Ирландии с начала войны убежище получили более 125 тысяч украинцев. С лета 2022 до марта этого года хозяевам, которые принимали беженцев, выплатили более 438 млн евро. Но сейчас там хотят постепенно сворачивать поддержку и даже будут давать деньги тем, кто решит вернуться домой.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
