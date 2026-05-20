В Україні змінили правила виїзду за кордон: які обмеження скасували 20 травня

Нові правила виїзду з України: що змінилось з 20 травня
З 20 травня в Україні офіційно змінили правила перетину кордону для жінок, які працюють у держсекторі. Тепер усі жінки-посадовиці можуть без обмежень виїжджати за кордон. Однак для деяких українок обмеження все ще залишаються.
Про те, кому в Україні дозволили вільно виїздити за кордон з 20 травня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Для кого скасували обмеження на перетин кордону з 20 травня
Відповідні зміни Кабмін вніс до правил перетину державного кордону. У Держприкордонслужбі пояснили, що нові норми скасовують усі попередні обмеження для жінок під час службових поїздок за межі країни. Це стосується працівниць:
- судів;
- державних підприємств;
- органів державної влади;
- місцевого самоврядування;
- інших установ держсектору.
Фактично уряд запровадив однакові умови для всіх жінок, які працюють у державній сфері — незалежно від посади чи місця роботи. Прикордонники вже працюють за новими правилами в пунктах пропуску.
Про рішення раніше повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, Кабмін вирішив повністю прибрати всі винятки та обмеження для жінок-посадовиць.
До цього правила вже частково пом’якшували. Наприклад, із 11 травня виїжджати за кордон дозволили жінкам на керівних посадах у держорганах і на держпідприємствах. Тепер обмеження скасували для всіх працівниць держсектору без винятку.
Для яких жінок все ще є обмеження при перетині кордону
Водночас для жінок-військовослужбовиць діють окремі правила. Представниці ЗСУ можуть виїжджати за кордон лише у визначених випадках:
- на лікування;
- під час відпустки;
- у службове відрядження;
- з інших причин, погоджених командуванням.
Для такого виїзду, як і раніше, потрібні відповідні документи та дозвіл командування. Тож вільний перетин кордону для жінок, які проходять військову службу, нові зміни не передбачають.
Раніше Новини.LIVE писали, що причин, через які українців можуть депортувати з Польщі, є чимало. Але спершу ще потрібно без проблем виїхати за кордон, і уже на цьому етапі часто виникають несподівані труднощі.
Також Новини.LIVE писали, що тим, хто планує поїздку до Європи, варто вже зараз ознайомитись з новими правилами. Невдовзі для в’їзду в ЄС за безвізом стане обов’язковим електронний дозвіл ETIAS. Навіть із біометричним паспортом без нього в’їхати не дозволять.