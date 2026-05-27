Главная Экономика Пересечение границы Польши в июне: сколько денег нужно иметь в кошельке

Дата публикации 27 мая 2026 13:06
Выезд украинцев в Польшу: без какой минимальной суммы могут не пропустить в июне
Наличные на польской границе. Фото: ГПСУ/Facebook, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы должны накопить достаточную сумму наличных для успешного въезда в Польшу. Пограничники могут проверять финансовую состоятельность иностранцев. Не помешает узнать, какой минимум должен быть в кошельке каждого путешественника по состоянию на июнь 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Минимальная сумма наличных для въезда в Польшу

Намереваясь оказаться на территории Польши, иностранцы должны доказать, что имеющейся суммы наличных денег хватит на весь период запланированного пребывания. Это подтвердит потенциальное отсутствие проблем по меньшей мере в вопросе финансов.

Согласно действующим правилам, минимальная сумма в 2026 году составляет:

  • 300 злотых — если продолжительность поездки не превышает четырех дней;
  • 75 злотых на каждый день — если путешествие продлится более четырех дней.

Важно иметь именно наличные и предъявлять по требованию пограничников, иначе возможны проблемы с разрешением на въезд. Баланс на счету не будет основанием пропустить путешественника через границу, однако подтверждением финансовой состоятельности является официальная выписка из банка о деньгах на платежной карте.

Что ждет украинцев в Польше с июня

Ранее мы рассказывали, к чему готовиться нашим гражданам в Польше в ближайшее время. Минимальная зарплата для работников останется на текущем уровне — 4 806 злотых брутто (около 58 000 по официальному курсу Национального банка).

Выплаты по программе 800+ могут отменить для украинцев, которые не выполнили обязательные условия назначения. Среди них — наличие официального трудоустройства, обучение ребенка в школе или пребывание в саду и активный статус PESEL UKR.

В то же время некоторые украинцы могут претендовать на пенсию в Польше. Размер денежного обеспечения зависит от индивидуальных обстоятельств, в частности наличия страховых взносов и рабочего стажа. Механизм расчета выплат привязан к году рождения пенсионера.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше изменили правила в отношении найденных на улице денег или вещей. За присвоение крупной суммы наличных можно нарваться на немалый штраф и даже уголовную ответственность. Лимит составляет 5% от минимальной зарплаты, то есть 240,30 злотых в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что польская сеть Pepco готовится войти на украинский рынок. Ретейлер продает одежду, бытовые товары и вещи для дома. Компания может открыть первые магазины уже осенью 2026 года в нескольких городах.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
