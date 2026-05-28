В Польщі планують змінити правила використання готівки: які ліміти пропонують встановити

З липня 2027 року в країнах Європейський Союз почнуть діяти нові уніфіковані правила щодо готівкових розрахунків. Це означає, що всі держави-члени, зокрема і Польща, матимуть однакові обмеження на оплату готівкою.

Як зміняться правила готівкових розрахунків в ЄС у 2027 році

Головне нововведення — встановлення максимального ліміту готівкової оплати на рівні 10 000 євро (це приблизно 42 тисячі злотих). Якщо сума покупки або угоди перевищує цей поріг, оплату потрібно буде проводити виключно безготівково — через банківський переказ або інші електронні способи.

Окремо також вводиться правило щодо контролю великих готівкових операцій. Якщо сума платежу перевищує 3 000 євро (приблизно 12 тисяч злотих), продавець або фінансова установа повинні будуть ідентифікувати клієнта, тобто перевірити його дані.

Євросоюз пояснює такі зміни бажанням зробити фінансові операції більш прозорими. Також це має зменшити ризики використання готівки для відмивання грошей, ухилення від податків або фінансування незаконної діяльності.

Нові правила будуть однаковими як для бізнесу, так і для приватних осіб. Рішення про запровадження цих обмежень було ухвалене ще у 2024 році, але почнуть вони діяти лише з 2027-го.

Які ліміти можуть встановити в Польщі

Важливо, що країни ЄС матимуть право встановлювати ще жорсткіші обмеження на своїй території. Наприклад, у Польщі вже зараз діють суворі правила щодо готівкових розрахунків, а обговорення можливих змін там досі тривають.

Наразі в Польщі для розрахунків між компаніями (B2B) діє ліміт у 15 000 злотих. При цьому він не стосується оплат між бізнесом і звичайними громадянами.

У Сеймі Польщі зареєстровано законопроєкт, який пропонує підвищити цей поріг до 25 000 злотих. Це пояснюють кількома причинами:

інфляцією;

змінами в економіці;

необхідністю частково полегшити роботу малому бізнесу.

Також зазначається, що підвищення ліміту може зменшити адміністративне навантаження на підприємців і скоротити витрати на банківські комісії, які є суттєвими для деяких невеликих компаній з обмеженим бюджетом.

