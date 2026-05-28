Економія на продуктах у Польщі: куди йти за низькими цінами у 2026 році

Продукти в польському супермаркеті. Фото: Google Maps

Ціни на продукти зростають у всьому світі. Українці в Польщі намагаються шукати місця з найнижчими цінами на затребувані товари, аби максимально економити. Ми дізналися, які популярні мережі супермаркетів здатні похвалитися доступною вартістю продуктів харчування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал DlaHandlu.pl.

Де найвигідніше купувати продукти в Польщі

Порівнявши ціни на 50 базових товарів, які можна придбати в супермаркетах, вдалося з'ясувати місця з найбільш доступними пропозиціями. Перше місце в рейтингу здобув Auchan. Станом на квітень 2026 року продуктовий кошик обходився покупцям орієнтовно у 380 злотих (4 630 грн).

Ця сума включала плату за хліб, булочки, чай, мелену каву, молочний шоколад, соняшникову олію, вершки, упаковку курячих яєць, сир, молоко, негазовану воду, борошно, сіль, цукор, макарони, куряче м'ясо, вершкове масло та інші базові продукти.

Далі в рейтингу супермаркетів з найнижчими цінами у Польщі розмістилися такі мережі:

Biedronka — 395 злотих (4 815 грн);

Kaufland — 413 злотих (5 034 грн);

Lidl — 401 злотий (4 890 грн);

Aldi — 427 злотих (5 200 грн);

Dino Polska — 429 злотих (5 230 грн);

Intermarche — 431 злотий (5 250 грн);

Stokrotka — 434 злотих (5 290 грн);

Netto — 444 злотих (5 410 грн);

E.Leclerc — 447 злотих (5 450 грн);

Carrefour — 452 злотих (5 510 грн);

SPAR — 465 злотих (5 670 грн).

Супермаркети з низькими цінами на продукти в Польщі. Фото: DlaHandlu.pl

Щоб економити на продуктах харчування, споживачі в Польщі можуть відвідувати місцеві ринки, де ціни на свіжі овочі та фрукти зазвичай відрізняються від показників у супермаркетах. Це пояснюється прямою співпрацею продавців із фермерами та відсутністю значних адміністративних витрат.

Що буде з цінами на продукти в Україні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів в ефірі Новини.LIVE, чого очікувати від цін на базові продукти харчування найближчим часом. За словами експерта, молоко може подорожчати на 5-10% у червні через значні витрати на виробництво. Натомість курячі яйця будуть далі дешевшати.

"Вони впали в ціні, бо після Великодня знизився попит, плюс на ринку з’явилося більше продукції домашнього виробництва. Її продають на рівних умовах із промисловим сектором, завдяки чому вдається знизити ціни", — зазначив Марчук.

Овочі з борщового набору, ймовірно, впадуть у ціні. Це пов'язано з появою у супермаркетах продуктів, вирощених під відкритим ґрунтом, а не в теплицях. Водночас вартість трохи зросте порівняно з аналогічним періодом 2025 року через негативний вплив загальної інфляції та дорожчання електроенергії/логістики.

