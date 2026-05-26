Торішня картопля подорожчала на 15%: які ціни в супермаркетах України

Картопля в супермаркеті Києва.

В Україні почали зростати ціни на продукти. Йдеться про картоплю торішнього врожаю, яку виробники пропонують в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня (22 травня 2026 року). Це пов’язано зі скороченням пропозиції на ринку та збереженням стабільного попиту.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал EastFruit.

Картопля подорожчала в Україні

Учасники ринку помітили невелику висхідну тенденцію: фермери почали підвищувати ціни на торішню картоплю, оскільки попит не знижується, а пропозиція поступово скорочується. Станом на вівторок, 26 травня, середня вартість перебуває на рівні 6-12 грн/кг (+15%) залежно від якості, сорту та обсягу партії.

"Також варто зазначити, що оптові компанії часто скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дає можливості формувати достатні обсяги товарних партій", — уточнили фахівці порталу.

З іншого боку, навіть враховуючи дорожчання на 15%, торішні овочі продовжують реалізовувати майже на 60% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року. Не виключена подальша висхідна тенденція, оскільки частка некондиційної картоплі в поточному сезоні доволі висока, а запаси в господарствах стрімко скорочуються.

Скільки коштує кілограм картоплі

Ми промоніторили кілька популярних мереж супермаркетів і з’ясували, що відбувається з цінами. Мінімальна вартість одного кілограма білої картоплі перебуває на такому рівні (станом на вівторок, 26 травня):

АТБ — 12,49 грн;

Варус — 13,90 грн;

Фора — 15,49 грн;

Новус — 15,49 грн;

Ашан — 18,10 грн;

МегаМаркет — 21 грн;

Сільпо — 24 грн.

Згідно з Мінфіном, ціни дійсно трохи виросли, якщо порівнювати середньозважені показники. У травні картопля коштує близько 21,24 грн/кг, у квітні вартість перебувала на рівні 18,91 грн/кг. Продукт подорожчав на 17,9% за невеликий проміжок часу.

