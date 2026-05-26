Головна Економіка Ціни на картоплю "ріжуть очі": чому подорожчали торішні овочі

Дата публікації: 26 травня 2026 19:10
Торішня картопля подорожчала на 15%: які ціни в супермаркетах України
Картопля в супермаркеті Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні почали зростати ціни на продукти. Йдеться про картоплю торішнього врожаю, яку виробники пропонують в середньому на 15% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня (22 травня 2026 року). Це пов’язано зі скороченням пропозиції на ринку та збереженням стабільного попиту.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал EastFruit.

Картопля подорожчала в Україні

Учасники ринку помітили невелику висхідну тенденцію: фермери почали підвищувати ціни на торішню картоплю, оскільки попит не знижується, а пропозиція поступово скорочується. Станом на вівторок, 26 травня, середня вартість перебуває на рівні 6-12 грн/кг (+15%) залежно від якості, сорту та обсягу партії.

"Також варто зазначити, що оптові компанії часто скаржаться на нестачу якісної картоплі у виробників, що не дає можливості формувати достатні обсяги товарних партій", — уточнили фахівці порталу.

З іншого боку, навіть враховуючи дорожчання на 15%, торішні овочі продовжують реалізовувати майже на 60% дешевше, ніж в аналогічний період 2025 року. Не виключена подальша висхідна тенденція, оскільки частка некондиційної картоплі в поточному сезоні доволі висока, а запаси в господарствах стрімко скорочуються.

Скільки коштує кілограм картоплі

Ми промоніторили кілька популярних мереж супермаркетів і з’ясували, що відбувається з цінами. Мінімальна вартість одного кілограма білої картоплі перебуває на такому рівні (станом на вівторок, 26 травня):

  • АТБ — 12,49 грн;
  • Варус — 13,90 грн;
  • Фора — 15,49 грн;
  • Новус — 15,49 грн;
  • Ашан — 18,10 грн;
  • МегаМаркет — 21 грн;
  • Сільпо — 24 грн.

Згідно з Мінфіном, ціни дійсно трохи виросли, якщо порівнювати середньозважені показники. У травні картопля коштує близько 21,24 грн/кг, у квітні вартість перебувала на рівні 18,91 грн/кг. Продукт подорожчав на 17,9% за невеликий проміжок часу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки буде коштувати полуниця у червні 2026 року. Експерти прогнозують падіння середньої ціни до 80 грн за кілограм. Черешня подешевшає до аналогічного рівня завдяки появі в супермаркетах місцевої продукції.

Також Новини.LIVE розповідали, що бюджетні курячі яйця повернулися в магазини. Продуктові мережі регулярно переписують ціни на затребуваний товар, знижуючи показники. Ринок поповнився домашніми яйцями від фермерів, тому вартість впала.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
