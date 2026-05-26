Прошлогодний картофель подорожал на 15%: какие цены в супермаркетах Украины

Картофель в супермаркете Киева.

В Украине начали расти цены на продукты. Речь идет о картофеле прошлогоднего урожая, который производители предлагают в среднем на 15% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели (22 мая 2026 года). Это связано с сокращением предложения на рынке и сохранением стабильного спроса.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал EastFruit.

Картофель подорожал в Украине

Участники рынка заметили небольшую восходящую тенденцию: фермеры начали повышать цены на прошлогодний картофель, поскольку спрос не снижается, а предложение постепенно сокращается. По состоянию на вторник, 26 мая, средняя стоимость находится на уровне 6-12 грн/кг (+15%) в зависимости от качества, сорта и объема партии.

"Также стоит отметить, что оптовые компании часто жалуются на недостаток качественного картофеля у производителей, что не дает возможности формировать достаточные объемы товарных партий", — уточнили специалисты портала.

С другой стороны, даже учитывая удорожание на 15%, прошлогодние овощи продолжают реализовывать почти на 60% дешевле, чем в аналогичный период 2025 года. Не исключена дальнейшая восходящая тенденция, поскольку доля некондиционного картофеля в текущем сезоне довольно высока, а запасы в хозяйствах стремительно сокращаются.

Сколько стоит килограмм картофеля

Мы промониторили несколько популярных сетей супермаркетов и выяснили, что происходит с ценами. Минимальная стоимость одного килограмма белого картофеля находится на таком уровне (по состоянию на вторник, 26 мая):

АТБ — 12,49 грн;

Варус — 13,90 грн;

Фора — 15,49 грн;

Новус — 15,49 грн;

Ашан — 18,10 грн;

МегаМаркет — 21 грн;

Сільпо — 24 грн.

Согласно Минфину, цены действительно немного выросли, если сравнивать средневзвешенные показатели. В мае картофель стоит около 21,24 грн/кг, в апреле стоимость находилась на уровне 18,91 грн/кг. Продукт подорожал на 17,9% за небольшой промежуток времени.

