Цены на клубнику и черешню резко перепишут: сколько будут стоить ягоды с 15 июня

Клубника в супермаркете Украины. Фото: Новини.LIVE

Украинцы помнят весенний период 2025 года, когда заморозки привели к потере большой части урожая черешни, клубники, вишни, персиков и тому подобное. Как результат, цены на продукты, в частности ягоды и фрукты местного выращивания, не уступали стоимости импортных.

К чему готовиться в 2026 году, рассказал народный депутат Украины, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на клубнику и черешню

Потребителям не стоит волноваться из-за стоимости любимых ягод и фруктов, потому что они будут доступны на украинском рынке по приятным ценам. Когда наступит сезон, в частности после 15 июня, клубника может стоить около 80 грн/кг или меньше.

Аналогичная ситуация с черешней. По состоянию на май в супермаркетах больше завезенной продукции, которую продают довольно дорого. Но после сбора урожая цены упадут.

"В прошлом году майские заморозки уничтожили цвет черешни у большинства садоводов. В этом году украинская черешня будет в большом количестве и по очень доступной цене", — констатировал Дмитрий Соломчук.

Читайте также:

Сколько стоит черешня и клубника

Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально стоит клубника и черешня по состоянию на 22 мая 2026 года. Результат оказался таким:

Сільпо: клубника — 234 грн/кг, черешня — 359 грн/кг;

Варус: клубника — 249,90 грн/кг;

Метро: клубника — 269,36 грн/кг;

Ашан: клубника — 279 грн/кг;

Новус: клубника — 288 грн/кг;

Фора: клубника — 300 грн/кг, черешня — 399,90 грн/кг;

МегаМаркет: клубника — 602 грн/кг.

Как видно, черешня присутствует в ассортименте только двух супермаркетов из семи и характеризуется довольно высокими ценами. Клубнику продают чаще, однако ее стоимость далека от прогнозируемого показателя 80 грн/кг в июне 2026 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинские супермаркеты вернулись бюджетные куриные яйца. В АТБ продавали одну штуку по 4 грн, а десяток — по 40 грн. Это намного дешевле, чем перед Пасхой, когда нефасованный продукт стоил более 6 грн/шт.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украину планирует зайти крупный польский ритейлер Pepco. Сеть продает одежду, бытовые товары и базовые вещи для домашнего применения. А формат "дискаунтер" позволяет устанавливать низкие цены на позиции в ассортименте.