Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика В АТБ и Сільпо выгодно снизили цены на продукты: что существенно подешевело

В АТБ и Сільпо выгодно снизили цены на продукты: что существенно подешевело

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 17:12
Цены на продукты выгодно упали в АТБ и Сільпо: что отдают со скидками до 45%
Картофель и лук в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Популярные украинские сети супермаркетов обновили цены на базовые продукты питания. У АТБ и Сільпо установили выгодные скидки на некоторые овощи, куриные яйца, замороженные товары. Мы узнали, что потребители могут приобрести дешевле обычного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах со скидками в АТБ и Сільпо по состоянию на четверг, 21 мая.

Выгодные скидки в АТБ и Сільпо

Сети супермаркетов в Украине регулярно обновляют акционный ассортимент и предлагают посетителям товары с пониженными ценами. Чтобы конкурировать за заинтересованность потребителей, брендам приходится придумывать новые маркетинговые уловки и устраивать распродажи.

Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо в четверг, 21 мая, и узнали, какие выгодные предложения действуют на базовые продукты питания. Скидки до 45% установили на колбасные изделия, кофе, сыр, куриные яйца, картофель, помидоры и т.д. Покупателям доступны гораздо дешевле такие товары:

  • колбаса 0,5 кг — 124,90 грн вместо 227,70 грн (-45%, АТБ);
  • кофе растворимый — 399,90 грн вместо 636,50 грн (-37%, АТБ);
  • сыр мягкий — 103,70 грн вместо 159,70 грн (-35%, АТБ);
  • молоко — 49,90 грн вместо 72,49 грн (-31%, Сільпо);
  • майонез — 55,90 грн вместо 80,90 грн (-30%, АТБ);
  • куриные яйца — 59,99 грн вместо 79,99 грн (-25%, Сільпо);
  • масло сливочное — 114 грн вместо 139 грн (-18%, Сільпо);
  • картофель фасованный — 69,16 грн вместо 79,49 грн (-13%, Сільпо);
  • морковь пошлины — 37,89 грн вместо 44,89 грн (-11%, АТБ);
  • томат розовый — 15,21 грн вместо 16,90 грн (-10%, Сільпо).
В АТБ и Сільпо выгодно снизили цены на продукты: что существенно подешевело - фото 1
Скидки на продукты питания в Сільпо. Фото: скриншот

В Украине откроют новые магазины

Ранее мы рассказывали, что польский ритейлер Pepco планирует открыть магазины в Украине. Пока неизвестно, сколько торговых точек появится, в каких городах и когда именно, однако пилотный проект уже запустили. Компания готовится зайти на украинский рынок, учитывая определенную узнаваемость бренда.

Читайте также:

По словам генерального директора Pepco, ключевым аспектом в выборе населенных пунктов для открытия магазинов будет обеспечение полной безопасности работников в условиях полномасштабной войны. Посетители заведений смогут приобрести одежду, базовые бытовые принадлежности и товары для дома по сниженным ценам, как предусматривает формат "дискаунтера".

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии некоторых сетей супермаркетов в трех городах Украины. До конца мая 2026 года будут работать магазины "Арсен", "Союз" и "Квартал", управляемые группой компаний "Евротек". Торговые точки будут закрыты в Ивано-Франковске, Чернигове и Львове.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на землю в Украине. Угодья сельскохозяйственного назначения продавали в среднем по 69 468 грн за гектар в апреле 2026 года. Самая дорогая земля — в Ивано-Франковской области, самая дешевая — в Николаевской.

супермаркет цены на продукты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации