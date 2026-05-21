Цены на продукты выгодно упали в АТБ и Сільпо: что отдают со скидками до 45%

В АТБ и Сільпо выгодно снизили цены на продукты: что существенно подешевело
Популярные украинские сети супермаркетов обновили цены на базовые продукты питания. У АТБ и Сільпо установили выгодные скидки на некоторые овощи, куриные яйца, замороженные товары. Мы узнали, что потребители могут приобрести дешевле обычного.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах со скидками в АТБ и Сільпо по состоянию на четверг, 21 мая.
Выгодные скидки в АТБ и Сільпо
Сети супермаркетов в Украине регулярно обновляют акционный ассортимент и предлагают посетителям товары с пониженными ценами. Чтобы конкурировать за заинтересованность потребителей, брендам приходится придумывать новые маркетинговые уловки и устраивать распродажи.
Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо в четверг, 21 мая, и узнали, какие выгодные предложения действуют на базовые продукты питания. Скидки до 45% установили на колбасные изделия, кофе, сыр, куриные яйца, картофель, помидоры и т.д. Покупателям доступны гораздо дешевле такие товары:
- колбаса 0,5 кг — 124,90 грн вместо 227,70 грн (-45%, АТБ);
- кофе растворимый — 399,90 грн вместо 636,50 грн (-37%, АТБ);
- сыр мягкий — 103,70 грн вместо 159,70 грн (-35%, АТБ);
- молоко — 49,90 грн вместо 72,49 грн (-31%, Сільпо);
- майонез — 55,90 грн вместо 80,90 грн (-30%, АТБ);
- куриные яйца — 59,99 грн вместо 79,99 грн (-25%, Сільпо);
- масло сливочное — 114 грн вместо 139 грн (-18%, Сільпо);
- картофель фасованный — 69,16 грн вместо 79,49 грн (-13%, Сільпо);
- морковь пошлины — 37,89 грн вместо 44,89 грн (-11%, АТБ);
- томат розовый — 15,21 грн вместо 16,90 грн (-10%, Сільпо).
Ранее мы рассказывали, что польский ритейлер Pepco планирует открыть магазины в Украине. Пока неизвестно, сколько торговых точек появится, в каких городах и когда именно, однако пилотный проект уже запустили. Компания готовится зайти на украинский рынок, учитывая определенную узнаваемость бренда.
По словам генерального директора Pepco, ключевым аспектом в выборе населенных пунктов для открытия магазинов будет обеспечение полной безопасности работников в условиях полномасштабной войны. Посетители заведений смогут приобрести одежду, базовые бытовые принадлежности и товары для дома по сниженным ценам, как предусматривает формат "дискаунтера".
Ранее Новини.LIVE писали о закрытии некоторых сетей супермаркетов в трех городах Украины. До конца мая 2026 года будут работать магазины "Арсен", "Союз" и "Квартал", управляемые группой компаний "Евротек". Торговые точки будут закрыты в Ивано-Франковске, Чернигове и Львове.
Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на землю в Украине. Угодья сельскохозяйственного назначения продавали в среднем по 69 468 грн за гектар в апреле 2026 года. Самая дорогая земля — в Ивано-Франковской области, самая дешевая — в Николаевской.