Цены на продукты выгодно упали в АТБ и Сільпо: что отдают со скидками до 45%

Картофель и лук в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Популярные украинские сети супермаркетов обновили цены на базовые продукты питания. У АТБ и Сільпо установили выгодные скидки на некоторые овощи, куриные яйца, замороженные товары. Мы узнали, что потребители могут приобрести дешевле обычного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 востребованных продуктах со скидками в АТБ и Сільпо по состоянию на четверг, 21 мая.

Выгодные скидки в АТБ и Сільпо

Сети супермаркетов в Украине регулярно обновляют акционный ассортимент и предлагают посетителям товары с пониженными ценами. Чтобы конкурировать за заинтересованность потребителей, брендам приходится придумывать новые маркетинговые уловки и устраивать распродажи.

Мы промониторили онлайн-магазины АТБ и Сільпо в четверг, 21 мая, и узнали, какие выгодные предложения действуют на базовые продукты питания. Скидки до 45% установили на колбасные изделия, кофе, сыр, куриные яйца, картофель, помидоры и т.д. Покупателям доступны гораздо дешевле такие товары:

колбаса 0,5 кг — 124,90 грн вместо 227,70 грн (-45%, АТБ);

кофе растворимый — 399,90 грн вместо 636,50 грн (-37%, АТБ);

сыр мягкий — 103,70 грн вместо 159,70 грн (-35%, АТБ);

молоко — 49,90 грн вместо 72,49 грн (-31%, Сільпо);

майонез — 55,90 грн вместо 80,90 грн (-30%, АТБ);

куриные яйца — 59,99 грн вместо 79,99 грн (-25%, Сільпо);

масло сливочное — 114 грн вместо 139 грн (-18%, Сільпо);

картофель фасованный — 69,16 грн вместо 79,49 грн (-13%, Сільпо);

морковь пошлины — 37,89 грн вместо 44,89 грн (-11%, АТБ);

томат розовый — 15,21 грн вместо 16,90 грн (-10%, Сільпо).

Скидки на продукты питания в Сільпо. Фото: скриншот

В Украине откроют новые магазины

Ранее мы рассказывали, что польский ритейлер Pepco планирует открыть магазины в Украине. Пока неизвестно, сколько торговых точек появится, в каких городах и когда именно, однако пилотный проект уже запустили. Компания готовится зайти на украинский рынок, учитывая определенную узнаваемость бренда.

Читайте также:

По словам генерального директора Pepco, ключевым аспектом в выборе населенных пунктов для открытия магазинов будет обеспечение полной безопасности работников в условиях полномасштабной войны. Посетители заведений смогут приобрести одежду, базовые бытовые принадлежности и товары для дома по сниженным ценам, как предусматривает формат "дискаунтера".

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии некоторых сетей супермаркетов в трех городах Украины. До конца мая 2026 года будут работать магазины "Арсен", "Союз" и "Квартал", управляемые группой компаний "Евротек". Торговые точки будут закрыты в Ивано-Франковске, Чернигове и Львове.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на землю в Украине. Угодья сельскохозяйственного назначения продавали в среднем по 69 468 грн за гектар в апреле 2026 года. Самая дорогая земля — в Ивано-Франковской области, самая дешевая — в Николаевской.