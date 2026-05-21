Ціни на продукти вигідно впали в АТБ і Сільпо: що віддають зі знижками до 45%

Картопля та цибуля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Популярні українські мережі супермаркетів оновили ціни на базові продукти харчування. В АТБ і Сільпо встановили вигідні знижки на деякі овочі, курячі яйця, заморожені товари. Ми дізналися, що споживачі можуть придбати дешевше, ніж зазвичай.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних продуктів зі знижками в АТБ і Сільпо станом на четвер, 21 травня.

Вигідні знижки в АТБ і Сільпо

Мережі супермаркетів в Україні регулярно оновлюють акційний асортимент і пропонують відвідувачам товари зі зниженими цінами. Щоб конкурувати за зацікавленість споживачів, брендам доводиться вигадувати нові маркетингові хитрощі та влаштовувати розпродажі.

Ми промоніторили онлайн-магазини АТБ і Сільпо у четвер, 21 травня, та дізналися, які вигідні пропозиції діють на базові продукти харчування. Знижки до 45% встановили на ковбасні вироби, каву, сир, курячі яйця, картоплю, помідори тощо. Покупцям доступні набагато дешевше такі товари:

ковбаса 0,5 кг — 124,90 грн замість 227,70 грн (-45%, АТБ);

кaвa розчинна — 399,90 грн замість 636,50 грн (-37%, АТБ);

сир м'який — 103,70 грн замість 159,70 грн (-35%, АТБ);

молоко — 49,90 грн замість 72,49 грн (-31%, Сільпо);

мaйонез — 55,90 грн замість 80,90 грн (-30%, АТБ);

курячі яйця — 59,99 грн замість 79,99 грн (-25%, Сільпо);

масло вершкове — 114 грн замість 139 грн (-18%, Сільпо);

картопля фасована — 69,16 грн замість 79,49 грн (-13%, Сільпо);

морква мита — 37,89 грн замість 44,89 грн (-11%, АТБ);

томат рожевий — 15,21 грн замість 16,90 грн (-10%, Сільпо).

Знижки на продукти харчування в Сільпо. Фото: скриншот

В Україні відкриють нові магазини

Раніше ми розповідали, що польський ритейлер Pepco планує відкрити магазини в Україні. Наразі невідомо, скільки торгових точок з’явиться, в який містах і коли саме, однак пілотний проєкт вже запустили. Компанія готується зайти на український ринок, враховуючи певну впізнаваність бренду.

За словами генерального директора Pepco, ключовим аспектом у виборі населених пунктів для відкриття магазинів буде забезпечення повної безпеки працівників в умовах повномасштабної війни. Відвідувачі закладів зможуть придбати одяг, базові побутові речі та товари для дому за зниженими цінами, як передбачає формат "дискаунтера".

Раніше Новини.LIVE писали про закриття деяких мереж супермаркетів у трьох містах України. До кінця травня 2026 року будуть працювати магазини "Арсен", "Союз" і "Квартал", якими керує група компаній "Євротек". Торгові точки закриють в Івано-Франківську, Чернігові та Львові.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на землю в Україні. Угіддя сільськогосподарського призначення продавали в середньому по 69 468 грн за гектар у квітні 2026 року. Найдорожча земля — в Івано-Франківській області, найдешевша — в Миколаївській.