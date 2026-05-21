Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В АТБ і Сільпо вигідно знизили ціни на продукти: що суттєво подешевшало

В АТБ і Сільпо вигідно знизили ціни на продукти: що суттєво подешевшало

Ua ru
Дата публікації: 21 травня 2026 17:12
Ціни на продукти вигідно впали в АТБ і Сільпо: що віддають зі знижками до 45%
Картопля та цибуля в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Популярні українські мережі супермаркетів оновили ціни на базові продукти харчування. В АТБ і Сільпо встановили вигідні знижки на деякі овочі, курячі яйця, заморожені товари. Ми дізналися, що споживачі можуть придбати дешевше, ніж зазвичай.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 затребуваних продуктів зі знижками в АТБ і Сільпо станом на четвер, 21 травня.

Вигідні знижки в АТБ і Сільпо

Мережі супермаркетів в Україні регулярно оновлюють акційний асортимент і пропонують відвідувачам товари зі зниженими цінами. Щоб конкурувати за зацікавленість споживачів, брендам доводиться вигадувати нові маркетингові хитрощі та влаштовувати розпродажі.

Ми промоніторили онлайн-магазини АТБ і Сільпо у четвер, 21 травня, та дізналися, які вигідні пропозиції діють на базові продукти харчування. Знижки до 45% встановили на ковбасні вироби, каву, сир, курячі яйця, картоплю, помідори тощо. Покупцям доступні набагато дешевше такі товари:

  • ковбаса 0,5 кг — 124,90 грн замість 227,70 грн (-45%, АТБ);
  • кaвa розчинна — 399,90 грн замість 636,50 грн (-37%, АТБ);
  • сир м'який — 103,70 грн замість 159,70 грн (-35%, АТБ);
  • молоко — 49,90 грн замість 72,49 грн (-31%, Сільпо);
  • мaйонез — 55,90 грн замість 80,90 грн (-30%, АТБ);
  • курячі яйця — 59,99 грн замість 79,99 грн (-25%, Сільпо);
  • масло вершкове — 114 грн замість 139 грн (-18%, Сільпо);
  • картопля фасована — 69,16 грн замість 79,49 грн (-13%, Сільпо);
  • морква мита — 37,89 грн замість 44,89 грн (-11%, АТБ);
  • томат рожевий — 15,21 грн замість 16,90 грн (-10%, Сільпо).
В АТБ і Сільпо вигідно знизили ціни на продукти: що суттєво подешевшало - фото 1
Знижки на продукти харчування в Сільпо. Фото: скриншот

В Україні відкриють нові магазини

Раніше ми розповідали, що польський ритейлер Pepco планує відкрити магазини в Україні. Наразі невідомо, скільки торгових точок з’явиться, в який містах і коли саме, однак пілотний проєкт вже запустили. Компанія готується зайти на український ринок, враховуючи певну впізнаваність бренду.

Читайте також:

За словами генерального директора Pepco, ключовим аспектом у виборі населених пунктів для відкриття магазинів буде забезпечення повної безпеки працівників в умовах повномасштабної війни. Відвідувачі закладів зможуть придбати одяг, базові побутові речі та товари для дому за зниженими цінами, як передбачає формат "дискаунтера".

Раніше Новини.LIVE писали про закриття деяких мереж супермаркетів у трьох містах України. До кінця травня 2026 року будуть працювати магазини "Арсен", "Союз" і "Квартал", якими керує група компаній "Євротек". Торгові точки закриють в Івано-Франківську, Чернігові та Львові.

Також Новини.LIVE розповідали, що відбувається з цінами на землю в Україні. Угіддя сільськогосподарського призначення продавали в середньому по 69 468 грн за гектар у квітні 2026 року. Найдорожча земля — в Івано-Франківській області, найдешевша — в Миколаївській.

супермаркет ціни на продукти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації