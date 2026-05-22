Ціни на полуницю і черешню різко перепишуть: скільки коштуватимуть ягоди з 15 червня

Українці пам’ятають весняний період 2025 року, коли заморозки призвели до втрати великої частини врожаю черешні, полуниці, вишні, персиків тощо. Як результат, ціни на продукти, зокрема ягоди і фрукти місцевого вирощування, не поступалися вартості імпортних.

До чого готуватися у 2026 році, розповів народний депутат України, член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на полуницю та черешню

Споживачам не варто хвилюватися через вартість улюблених ягід і фруктів, бо вони будуть доступні на українському ринку за приємними цінами. Коли настане сезон, зокрема після 15 червня, полуниця може коштувати близько 80 грн/кг або менше.

Аналогічна ситуація з черешнею. Станом на травень у супермаркетах більше завезеної продукції, яку продають доволі дорого. Але після збору врожаю ціни впадуть.

"Минулого року травневі заморозки знищили цвіт черешні в більшості садівників. Цього року українська черешня буде у великій кількості і за дуже доступною ціною", — констатував Дмитро Соломчук.

Скільки коштує черешня та полуниця

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини кількох популярних українських мереж супермаркетів і з’ясували, скільки мінімально коштує полуниця та черешня станом на 22 травня 2026 року. Результат виявився таким:

Сільпо: полуниця — 234 грн/кг, черешня — 359 грн/кг;

Варус: полуниця — 249,90 грн/кг;

Метро: полуниця — 269,36 грн/кг;

Ашан: полуниця — 279 грн/кг;

Новус: полуниця — 288 грн/кг;

Фора: полуниця — 300 грн/кг, черешня — 399,90 грн/кг;

МегаМаркет: полуниця — 602 грн/кг.

Як видно, черешня присутня в асортименті лише двох супермаркетів із семи та характеризується доволі високими цінами. Полуницю продають частіше, проте її вартість далека від прогнозованого показника 80 грн/кг у червні 2026 року.

Раніше Новини.LIVE писали, що в українські супермаркети повернулися бюджетні курячі яйця. В АТБ продавали одну штуку по 4 грн, а десяток — по 40 грн. Це набагато дешевше, ніж перед Великоднем, коли нефасований продукт коштував понад 6 грн/шт.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україну планує зайти великий польський ритейлер Pepco. Мережа продає одяг, побутові товари і базові речі для домашнього застосування. А формат "дискаунтер" дозволяє встановлювати низькі ціни на позиції в асортименті.