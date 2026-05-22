Цены на продукты в супермаркетах: что подорожает и подешевеет летом 2026 года

Молочная продукция в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Украинцам стоит готовиться к снижению цен на продукты с наступлением летнего сезона. Нисходящий тренд коснется овощей из борщевого набора и куриных яиц, восходящий — молока. Это связано с увеличением предложения местного производства на потребительском рынке.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на продукты

Летом 2026 года молочная продукция может немного подорожать. Благодаря теплой погоде производство на фермах активизируется, но расходы на электроэнергию и логистику негативно повлияют на ценообразование. Показатели в супермаркетах могут подняться на 5-10%.

"Однако есть хорошая тенденция по яйцам. Они уже упали в цене, потому что после Пасхи снизился спрос, плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства. Ее продают на равных условиях с промышленным сектором, благодаря чему удается снизить цены", — отметил спикер.

Также Денис Марчук добавил, что в течение июня-августа украинцы увидят удешевление овощей из борщевого набора. Причина очевидна — их будут выращивать под открытым грунтом, а не в теплицах. Хотя цены немного вырастут, по сравнению с 2025 годом, из-за влияния инфляции, электроэнергии, логистики и пр.

Цены на черешню и клубнику

Раньше мы рассказывали, что будет со стоимостью популярных фруктов и ягод в июне, когда наступит сезон. Член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире Новини.LIVE назвал ориентировочную цену на клубнику и черешню уже с 15 июня.

"В прошлом году майские заморозки уничтожили цвет черешни у большинства садоводов. В этом году украинская черешня будет в большом количестве и по очень доступной цене", — отметил эксперт.

По его словам, средняя стоимость может опуститься до 80 грн за килограмм. По состоянию на май в супермаркетах преобладает импортная продукция, поэтому клубника стоит 250-300 грн, а черешня — 350-400 грн.

