Ціни на продукти в супермаркетах: що подорожчає і подешевшає влітку 2026 року

Молочна продукція в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто готуватися до зниження цін на продукти з настанням літнього сезону. Низхідний тренд торкнеться овочів із борщового набору та курячих яєць, висхідний — молока. Це пов’язано зі збільшенням пропозиції місцевого виробництва на споживчому ринку.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук у ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на продукти

Влітку 2026 року молочна продукція може трохи подорожчати. Завдяки теплій погоді виробництво на фермах активізується, але витрати на електроенергію та логістику негативно вплинуть на ціноутворення. Показники в супермаркетах можуть піднятися на 5-10%.

"Однак є хороша тенденція по яйця. Вони вже впали в ціні, бо після Великодня знизився попит, плюс на ринку з’явилося більше продукції домашнього виробництва. Її продають на рівних умовах із промисловим сектором, завдяки чому вдається знизити ціни", — зазначив спікер.

Також Денис Марчук додав, що протягом червня-серпня українці побачать здешевлення овочів із борщового набору. Причина очевидна — їх будуть вирощувати під відкритим ґрунтом, а не в теплицях. Хоча ціни трохи зростуть, порівняно з 2025 роком, через вплив інфляції, електроенергії, логістики тощо.

Читайте також:

Ціни на черешню та полуницю

Раніш ми розповідали, що буде з вартістю популярних фруктів та ягід у червні, коли настане відповідний сезон. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі Новини.LIVE назвав орієнтовну ціну на полуницю та черешню вже з 15 червня.

"Минулого року травневі заморозки знищили цвіт черешні в більшості садівників. Цього року українська черешня буде у великій кількості і за дуже доступною ціною", — зазначив експерт.

За його словами, середня вартість може опуститися до 80 грн за кілограм. Станом на травень у супермаркетах переважає імпортна продукція, тому полуниця коштує 250-300 грн, а черешня — 350-400 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в українські супермаркети повернулися бюджетні яйця. В деяких мережах поштучний продукт віддають по 4 грн/шт. А мінімальна вартість упаковки починається від 55 грн без урахування знижок та акційних пропозицій.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні відкриють магазини польської мережі Pepco. Великий ритейлер продає товари для дому, побутові речі, одяг тощо. Відвідувачам пропонують доступні ціни завдяки формату "дискаунтер".