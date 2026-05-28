Экономия на продуктах в Польше: куда идти за низкими ценами в 2026 году

Продукты в польском супермаркете. Фото: Google Maps

Цены на продукты растут во всем мире. Украинцы в Польше пытаются искать места с самыми низкими ценами на востребованные товары, чтобы максимально экономить. Мы узнали, какие популярные сети супермаркетов способны похвастаться доступной стоимостью продуктов питания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал DlaHandlu.pl.

Где выгоднее всего покупать продукты в Польше

Сравнив цены на 50 базовых товаров, которые можно приобрести в супермаркетах, удалось выяснить места с наиболее доступными предложениями. Первое место в рейтинге получил Auchan. По состоянию на апрель 2026 года продуктовая корзина обходилась покупателям ориентировочно в 380 злотых (4 630 грн).

Эта сумма включала плату за хлеб, булочки, чай, молотый кофе, молочный шоколад, подсолнечное масло, сливки, упаковку куриных яиц, сыр, молоко, негазированную воду, муку, соль, сахар, макароны, куриное мясо, сливочное масло и другие базовые продукты.

Далее в рейтинге супермаркетов с самыми низкими ценами в Польше разместились такие сети:

Biedronka — 395 злотых (4 815 грн);

Kaufland — 413 злотых (5 034 грн);

Lidl — 401 злотый (4 890 грн);

Aldi — 427 злотых (5 200 грн);

Dino Polska — 429 злотых (5 230 грн);

Intermarche — 431 злотый (5 250 грн);

Stokrotka — 434 злотых (5 290 грн);

Netto — 444 злотых (5 410 грн);

E.Leclerc — 447 злотых (5 450 грн);

Carrefour — 452 злотых (5 510 грн);

SPAR — 465 злотых (5 670 грн).

Супермаркеты с низкими ценами на продукты в Польше. Фото: DlaHandlu.pl

Чтобы экономить на продуктах питания, потребители в Польше могут посещать местные рынки, где цены на свежие овощи и фрукты обычно отличаются от показателей в супермаркетах. Это объясняется прямым сотрудничеством продавцов с фермерами и отсутствием значительных административных расходов.

Что будет с ценами на продукты в Украине

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал в эфире Новини.LIVE, чего ожидать от цен на базовые продукты питания в ближайшее время. По словам эксперта, молоко может подорожать на 5-10% в июне из-за значительных затрат на производство. Зато куриные яйца будут дальше дешеветь.

"Они упали в цене, потому что после Пасхи снизился спрос, плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства. Ее продают на равных условиях с промышленным сектором, благодаря чему удается снизить цены", — отметил Марчук.

Овощи из борщевого набора, вероятно, упадут в цене. Это связано с появлением в супермаркетах продуктов, выращенных под открытым грунтом, а не в теплицах. В то же время стоимость немного возрастет по сравнению с аналогичным периодом 2025 года из-за негативного влияния общей инфляции и удорожания электроэнергии/логистики.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какую сумму должны декларировать украинцы при въезде в Польшу. Закон требует подтвердить источники происхождения наличных свыше 10 000 евро в эквиваленте. Отказ выполнить законодательную норму повлечет за собой запрет на пересечение границы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на картофель в Украине. Речь идет об овощах прошлогоднего урожая. Они подорожали на 15% за короткий период из-за стабильного спроса и падения предложения.