Украинцы в Польше могут потерять PESEL UKR: что необходимо сделать до 31 августа

Актуализация данных в Польше для украинцев. Фото: Pexels, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

До 31 августа 2026 года украинцам в Польше необходимо обновить персональные данные в реестрах PESEL. Отсутствие актуальной информации о человеке может стать основанием для потери права на легальное пребывание, трудоустройство и тому подобное. Мы узнали, кто должен позаботиться об обновлении сведений.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

Кому надо обновить данные в реестрах PESEL

В связи с изменениями в польском законодательстве украинские беженцы со статусом PESEL UKR должны актуализировать информацию о себе в реестрах. Это касается людей, которые:

получили PESEL по просроченному или замененному паспорту;

оформили статус без загранпаспорта (на основании свидетельства о рождении);

после выдачи PESEL UKR оформили новый загранпаспорт или изменили персональные данные, например, фамилию.

Украинцам необходимо обратиться в орган гмины (Urząd gminy / miasta) с действующим удостоверением личности, при необходимости — сдать отпечатки пальцев. Срок актуализации сведений — до 31 августа 2026 года. На детей требование тоже распространяется.

"Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к потере подтверждения статуса UKR, что может повлиять на реализацию прав, связанных со временной защитой в Польше", — пояснили в посольстве.

Читайте также:

Почему можно потерять PESEL UKR

Специальный статус временной защиты могут аннулировать или отказать в оформлении по разным причинам. Номер PESEL в виде одиннадцатизначного цифрового кода теряется, если человек выехал из Польши на долгий период (более 30 дней) или получил убежище в другой стране ЕС.

Плюс возможна замена статуса. Например, в случае выдачи карты CUKR или разрешения на постоянное проживание, предоставления согласия на толероване пребывания, подачи заявления о международной защите, получения вида на жительство долгосрочного резидента ЕС и пр.

Дополнительно PESEL UKR отменяют по решению суда, если существует угроза безопасности Польши или граждан. Среди потенциальных причин — депортация или внесение в реестр лиц, пребывание которых на территории страны нежелательно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что при въезде в Польшу необходимо показать минимальную сумму наличных. Так иностранцы доказывают финансовую состоятельность. Надо накопить не менее 75 злотых на каждый день запланированного пребывания.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму наличных, найденную на улице в Польше, нельзя оставить себе. Правила за рубежом существенно отличаются от украинских. Минимально допустимая сумма, которую можно забрать, составляет 240,30 злотых в 2026 году.