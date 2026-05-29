Українці в Польщі можуть втратити PESEL UKR: що необхідно зробити до 31 серпня

До 31 серпня 2026 року українцям у Польщі необхідно оновити персональні дані в реєстрах PESEL. Відсутність актуальної інформації про особу може стати підставою для втрати права на легальне перебування, працевлаштування тощо. Ми дізналися, хто повинен подбати про оновлення відомостей.

Кому треба оновити дані в реєстрах PESEL

У зв’язку зі змінами в польському законодавстві українські біженці зі статусом PESEL UKR повинні актуалізувати інформацію про себе в реєстрах. Це стосується людей, які:

отримали PESEL за простроченим або заміненим паспортом;

оформили статус без закордонного паспорта (на підставі свідоцтва про народження);

після видачі PESEL UKR оформили новий закордонний паспорт або змінили персональні дані, наприклад, прізвище.

Українцям необхідно звернутися органу гміни (Urząd gminy / miasta) з чинним посвідченням особи, за потреби — здати відбитки пальців. Строк актуалізації відомостей — до 31 серпня 2026 року. На дітей вимога також поширюється.

"Невідповідність даних у реєстрі PESEL фактичним документам може призвести до втрати підтвердження статусу UKR, що може вплинути на реалізацію прав, пов’язаних із тимчасовим захистом у Польщі", — пояснили в посольстві.

Чому можна втратити PESEL UKR

Спеціальний статус тимчасового захисту можуть анулювати чи відмовити в оформлені з різних причин. Номер PESEL у вигляді одинадцятизначного цифрового коду втрачається, якщо людина виїхала з Польщі на довгий період (понад 30 днів) або отримала притулок в іншій країні ЄС.

Плюс можлива заміна статусу. Наприклад, у разі видачі карти CUKR чи дозволу на постійне проживання, надання згоди на толероване перебування, подання заяви про міжнародний захист, отримання дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС тощо.

Додатково PESEL UKR скасовують за рішенням суду, якщо існує загроза безпеці Польщі чи громадян. Серед потенційних причин — депортація або внесення в реєстр осіб, перебування яких на території країни небажане.

Що ще варто знати українцям

