У Польщі планують переглянути мінімальну зарплату: коли та як може змінитись сума

Розмір мінімальної зарплати в Польщі. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі триває підготовка до визначення нових розмірів мінімальної зарплати та погодинної ставки на 2027 рік. Свої пропозиції вже представило Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики.

Про те, коли та як може змінитись розмір мінімальної зарплати в Польщі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

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На скільки пропонують підвищити мінімальку в Польщі у 2027 році

Міністерство пропонує встановити мінімальну заробітну плату на рівні 4 986 злотих брутто на місяць (приблизно 60 тис. грн), а мінімальну погодинну оплату праці — 32,60 злотих брутто (орієнтовно 392 грн). Для порівняння, зараз ставки такі:

4 806 злотих брутто на місяць (57,9 тис. грн);

погодинна ставка — 31,40 злотих брутто (378 грн).

Якщо нові пропозиції підтримають, працівники отримуватимуть на 180 злотих більше щомісяця, а погодинна ставка зросте на 1,20 злотого.

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У міністерстві пояснюють, що запропонована сума становить близько половини прогнозованої середньої зарплати у 2027 році. За попередніми оцінками, середня зарплата може сягнути майже 9 970 злотих брутто (близько 120 тис. грн).

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Коли стане відомо точний розмір мінімальної зарплати в Польщі у 2027 році

Наразі це лише пропозиція міністерства. Остаточне рішення має ухвалити влада, після чого його розглянуть представники працівників і роботодавців у межах соціального діалогу. Якщо сторони не зможуть домовитися, остаточні показники визначить уряд. Рішення мають ухвалити до 15 вересня.

Однак досягти компромісу буде непросто, адже позиції сторін відрізняються. Профспілки пропонують підвищити мінімальну зарплату до 5 200 злотих брутто. Представники роботодавців вважають, що вона має становити від 4 860 до 4 975 злотих брутто.

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Скільки працівників відчує покращення у 2027 році

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики, сьогодні мінімальну зарплату в Польщі отримують близько 3 мільйонів людей, або приблизно 15% усіх працівників країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з липня 2027 року в країнах ЄС запрацюють єдині правила щодо розрахунків готівкою. Нові обмеження діятимуть однаково для всіх держав Євросоюзу, зокрема й у Польщі.

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Також Новини.LIVE розповідали, що українцям у Польщі потрібно до 31 серпня 2026 року оновити свої дані в реєстрі PESEL. Якщо інформація буде застарілою або неповною, це може вплинути на право легально жити та працювати в країні. Тож варто знати, кому саме варто подбати про оновлення даних.