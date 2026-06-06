Пересечение границы Германии в июне: какую минимальную сумму наличных надо иметь

Купюры евро на столе. Фото: Новини.LIVE

Во многих странах Европы для успешного пересечения границы иностранцы должны подтвердить собственную платежеспособность. Это означает предъявить минимальную сумму наличных, которой хватит на весь период запланированного пребывания. Не помешает узнать, сколько денег следует накопить для въезда в Германию по состоянию на июнь 2026 года.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

Минимальная сумма для въезда в Германию

Подтверждение финансовой состоятельности считается стандартной процедурой на границе. Иностранцы могут показать наличные или банковскую выписку о балансе на счете, дабы доказать, что проблем со средствами во время поездки не возникнет. В Германии по состоянию на 2026 год действует лимит 45 евро (2 300 грн) в сутки.

Если человек планирует путешествовать по стране пять дней, он должен накопить минимум 225 евро (11 600 грн). В случае отсутствия такой суммы пограничники могут отказать во въезде. Практика показывает, что ограничения на пересечение границы накладывают не только из-за проблем с документами.

"Обеспечение финансирования путешествия можно подтвердить в виде наличных, дебетовых или кредитных банковских карт, имеющих международное признание, чеков, гарантийных депозитов от приглашающего лица", — уточнили в посольстве.

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Изменения в Германии с июня

Ранее мы рассказывали, к каким нововведениям готовиться украинцам в Германии летом 2026 года. Во-первых, работодателей хотят обязать информировать претендентов на должность относительно реальной зарплаты. Сведения о доходах должны быть указаны в вакансии или провозглашены во время собеседования. Плюс компаниям запретят расспрашивать потенциального сотрудника о предыдущей зарплате.

Во-вторых, миллионам пенсионеров в июне придут письма с информацией о перерасчете денежного обеспечения. Получатели узнают процент роста и конкретную сумму, которая появится на счету. Повышение выплат произойдет в среднем на 4,24% для примерно 21 млн пенсионеров.

В-третьих, изменятся этикетки на некоторых продуктах питания. Производители и поставщики будут указывать страну происхождения товара и размещать точные обозначения. Это позволит потребителям ориентироваться на состав продукта во время выбора в супермаркетах.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии некоторым гражданам выплачивают базовую социальную помощь. Средства могут получить пенсионеры и люди от 18 лет с полной нетрудоспособностью. Важное условие — доход не может превышать 1 101 евро в месяц. А размер поддержки составляет 563 евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая минимальная зарплата в Германии по состоянию на июнь 2026 года. Сотрудникам выплачивают 13,90 евро брутто за час работы. После завершения месяца можно рассчитывать на сумму не менее 2 409 евро брутто. Это показатель до вычета обязательных налогов и сборов.