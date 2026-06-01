Минимальная зарплата в Германии в июне: какая сумма останется после уплаты налогов

Германия стала новым местом жительства для многих украинцев, которые покинули свои дома из-за войны. Поскольку многие люди едут туда без знания языка, на старте они, как правило, устраиваются на простые вакансии с базовой оплатой. Именно поэтому стоит знать, на какую зарплату можно рассчитывать в июне 2026 года.

О том, какую минимальную зарплату будут получать работники в Германии в июне 2026 года, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сайт Федерального правительства Германии.

Какую минималку будут платить работникам в Германии в июне 2026 года

С 1 января 2026 года в Германии официально повысили минимальную почасовую зарплату до 13,90 евро брутто (примерно 717 грн). Это одно из крупнейших повышений за последние годы, которое повлияло на более шести миллионов работников по всей стране. При полном рабочем графике новая ставка позволяет зарабатывать около 2 409 евро брутто в месяц.

Новая минимальная зарплата является обязательной для большинства работников независимо от гражданства или формы занятости. Она распространяется как на местных жителей, так и на иностранцев, работающих в Германии. Также уже известно, что повышение продолжатся. С 2027 года минимальная ставка вырастет до 14,60 евро в час.

Как менялась минимальная зарплата в Германии за последние годы

Общенациональная минимальная зарплата в Германии появилась только в 2015 году. Тогда правительство ввело ставку 8,50 евро в час, чтобы защитить работников от слишком низких зарплат. С тех пор она постепенно росла:

2015 год — 8,50 евро;

2024 год — 12,41 евро;

2025 год — 12,82 евро;

2026 год — 13,90 евро;

2027 год — 14,60 евро.

Особенно ощутимый рост произошел после 2022 года из-за высокого уровня инфляции и увеличения стоимости жизни.

Кто определяет размер минимальной зарплаты в Германии

Решение о повышении принимает не правительство, а специальная независимая комиссия. В ее состав входят представители работодателей, профсоюзов и экономические эксперты.

Они анализируют инфляцию, ситуацию на рынке труда, уровень зарплат и экономические показатели страны. На основе этих данных комиссия рекомендует новый размер минимальной оплаты труда.

Кто имеет право на минимальную зарплату в Германии

Почти все официально трудоустроенные работники в Германии имеют право получать не менее 13,90 евро в час. Однако есть и исключения. Они распространяются на:

учащихся профессиональных программ;

отдельных категорий стажеров;

несовершеннолетних без профессионального образования;

волонтеров и участников социальных программ;

длительно безработных в первые шесть месяцев после трудоустройства.

Какую сумму получат "на руки" работники с минимальной зарплатой в Германии в июне

Важно помнить, что 13,90 евро — это зарплата до уплаты налогов и социальных взносов. Работник без детей с зарплатой около 2 409 евро брутто обычно будет получать примерно от 1 650 до 1 750 евро нетто в месяц. Окончательная сумма зависит от налогового класса, семейного положения и других индивидуальных факторов.

