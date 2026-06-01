Украинцы в Германии: какие изменения ждут граждан в июне 2026 года

Изменения в Германии с июня. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 июня 2026 года украинцев в Германии ждут изменения. Новые правила коснутся работы, обычных покупок в супермаркетах, пенсионного обеспечения и прочего. Не помешает узнать, к чему готовиться нашим гражданам за рубежом в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных изменениях для украинцев в Германии с июня.

Этикетки на продуктах питания

С 14 июня на некоторых продуктах питания появятся этикетки, сформированные по новым европейским правилам. Например, на банках с медом производители должны указывать страны происхождения, на бутылках с соком — размещать точные обозначения, касающиеся состава (например, о пониженном содержании сахара).

Иными словами, потребителям будет проще выбирать товары, ориентируясь на информацию о продукте. Особенно когда важное значение имеет происхождение пищи и реальный состав. Конечно, в течение какого-то времени на полках магазинов одновременно будут продавать товары, промаркированные до 14 июня.

Прозрачная информация о зарплатах

До 7 июня в Германии планируют ввести Европейскую директиву о прозрачности зарплат. Она предусматривает наложение на работодателей определенных правил относительно разглашения информации о стартовом доходе на должностях или диапазоне денежного обеспечения.

Читайте также:

То есть претенденты, которые хотят устроиться на работу, должны сразу понимать, на какую заработную плану рассчитывать. Сведения придется прописывать сразу в объявлениях о поиске сотрудников, дабы человек соглашался на собеседование со знанием суммы.

Письма о повышении пенсии

Формально повышение пенсионного обеспечения ждет получателей в июле 2026 года, однако в течение июня людям будут поступать письма с информацией, как именно изменятся выплаты. Для пожилых людей это важный документ, поскольку в нем указывают не только процент роста, но и конкретную сумму, которая появится на счету.

В Германии планируют повысить размеры финансовой поддержки в среднем на 4,24% для примерно 21 млн пенсионеров. Конечно, необходимо учесть реальное улучшение, учитывая потребительскую инфляцию и подорожание многих услуг.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии запрещено ночевать на даче. За постоянное проживание в садовом домике грозит штраф. С нарушителей взимают до 50 000 евро, поэтому следует правильно рассчитывать время на отдых.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Германии рассматривают возможность ввести единовременную выплату в размере 8 000 евро для беженцев. Это деньги на добровольное возвращение домой. Однако инициатива прежде всего касается сирийцев, а не украинцев.