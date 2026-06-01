Українці в Німеччині: які зміни чекають громадян у червні 2026 року

З 1 червня 2026 року українців у Німеччині чекають зміни. Нові правила торкнуться роботи, звичайних покупок у супермаркетах, пенсійного забезпечення тощо. Не завадить дізнатися, до чого готуватися нашим громадянам за кордоном найближчим часом.

Етикетки на продуктах харчування

З 14 червня на деяких продуктах харчування з’являться етикетки, сформовані за новими європейськими правилами. Наприклад, на банках із медом виробники повинні вказувати країни походження, на пляшках із соком — розміщувати точні позначення, які стосуються складу (наприклад, про знижений вміст цукру).

Іншими словами, споживачам буде простіше обирати товари, орієнтуючись на інформацію про продукт. Особливо коли важливе значення має походження їжі та реальний склад. Звісно, протягом якогось часу на полицях магазинів одночасно продаватимуть товари, промарковані до 14 червня.

Прозора інформація про зарплати

До 7 червня в Німеччині планують запровадити Європейську директиву про прозорість зарплат. Вона передбачає накладання на роботодавців певних правил стосовно розголошення інформації про стартовий дохід на посадах або діапазон грошового забезпечення.

Тобто претенденти, які хочуть влаштуватися на роботу, повинні одразу розуміти, на яку заробітну плану розраховувати. Відомості доведеться прописувати одразу в оголошеннях про пошук працівників, аби людина погоджувалася на співбесіду зі знанням суми.

Листи про підвищення пенсії

Формально підвищення пенсійного забезпечення чекає отримувачів у липні 2026 року, однак протягом червня людям будуть надходити листи з інформацією, як саме зміняться виплати. Для людей похилого віку це важливий документ, оскільки в ньому вказують не лише відсоток зростання, а й конкретну суму, яка з’явиться на рахунку.

Загалом у Німеччині планують підвищити розміри фінансової підтримки в середньому на 4,24% для приблизно 21 млн пенсіонерів. Звісно, необхідно врахувати реальне покращення з огляду на споживчу інфляцію та дорожчання багатьох послуг.

