Штрафи для українців у Німеччині: що заборонено робити на дачі

Ночівля на дачі в Німеччині заборонена. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Деякі правила та закони за кордоном можуть видатися нашим громадянам незвичними. Зокрема українців у Німеччині чекає сувора відповідальність за ночівлю на дачі. Доведеться заплатити чималий штраф за використання будівлі не за прямим призначенням.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує за ночівлю на дачі в Німеччині.

Чому не можна ночувати на дачі

Kleingarten, тобто дача в розумінні українців, вважається нежитловою нерухомістю. Це лише зона для відпочинку і вирощування рослин, а не влаштування побуту. Параграф 3 Федерального закону про малі сади BKleingG чітко розмежовує поняття і говорить, що альтанка не повинна бути придатною для постійного проживання.

Одне з пояснень — великий ризик пожежі. Площа дачі не може перевищувати 24 квадратні метри разом із терасою, отже використання обігрівачів, свічок, невеликих пічок та інших джерел утеплення в такому маленькому просторі підвищує небезпеку. Більше того, зазвичай будинки зводять із дерева.

Який штраф за ночівлю на дачі

Суми штрафних санкцій відрізняються залежно від порушення. Власники садових ділянок та їх гості мають право відпочивати кілька діб на території без адміністративної відповідальності, однак постійне незаконне проживання нерідко закінчується стягненням.

Йдеться про потенційні витрати до 50 000 євро, згідно з даними видання Agrarheute. Окремо допустимі штрафи за порушення санітарних норм — до 5 000 євро.

Щоб уникнути фінансового покарання, українцям варто завчасно ознайомитися з місцевими законами. Необхідно отримати спеціальний дозвіл на одноразову ночівлю, якщо йдеться про оренду садової ділянки.

Що ще варто знати українцям

