10 років стажу в Німеччині: на яку пенсію можна розраховувати у 2026 році

Через війну багато людей з України виїхали жити до Німеччини. Тому наших громадян цікавиться, чи є там мінімальна пенсія, який стаж треба мати для її оформлення, скільки можна отримувати в євро та чи доступні такі виплати для українців.

Про те, як працює пенсійна система Німеччини та які виплати можна отримувати в цій країні, якщо є 10 років стажу, розповідає редакція Новини.LIVE.

Коли виходять на пенсію в Німеччині

За даними онлайн-платформи "migrant-consult.com", у Німеччині вік виходу на заслужений відпочинок поступово збільшують через старіння населення та велике навантаження на пенсійну систему. У 2026 році люди, які народилися у 1964 році або пізніше, можуть вийти на пенсію у 67 років без втрати частини виплат.

Для тих, хто народився раніше, діють інші правила:

1959 рік — 66 років і 2 місяці;

1960 рік — 66 років і 4 місяці;

1961 рік — 66 років і 6 місяців;

1962 рік — 66 років і 8 місяців;

1963 рік — 66 років і 10 місяців.

Тобто Німеччина поступово переходить до єдиного пенсійного віку — 67 років.

Як розраховується розмір пенсії в Німеччині

Фахівці порталу Ukrainian in Germany зазначають, що розмір пенсійних виплат в Німеччині залежить від того, скільки років людина офіційно працювала та які внески сплачувала. За кожен рік роботи нараховуються спеціальні пенсійні бали.

Якщо зарплата приблизно відповідає середній по країні, за рік людина отримує 1 бал. Потім ці бали множаться на встановлену суму — так і формується пенсія.

У 2026 році один пенсійний бал дорівнює 39 євро на місяць, тобто приблизно 2 тис. грн гривень до вирахування податків. Чим більше балів накопичено, тим вищою буде пенсія.

Якою буде пенсія в Німеччині, якщо людина має 10 років стажу

Щоб мати право на звичайну пенсію за віком у Німеччині, потрібно щонайменше 5 років страхового стажу. До нього можуть входити не лише роки роботи, а й:

час догляду за дитиною;

деякі періоди безробіття;

добровільні страхові внески.

Тож у 2026 році офіційна пенсія людини, яка отримувала зарплату наближену до середньої по країні та має 10 років стажу, буде становити приблизно 390 євро (близько 20 тис. грн).

Однак німецькі пенсіонери з низьким доходом або занадто малим стажем можуть розраховувати на спеціальну соціальну підтримку — Grundsicherung im Alter. У 2026 році її базовий розмір становить 560-600 євро на місяць. А з урахуванням надбавки на житло вона може сягати 900-1100 євро.

Українці до речі теж можуть оформити німецьку пенсію. Головне — офіційно працювати та сплачувати страхові внески. Громадянство у цьому випадку значення не має, і ці правила однакові для всіх іноземців, які легально працюють у країні.

