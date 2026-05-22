10 лет стажа в Германии: на какую пенсию можно рассчитывать в 2026 году

Из-за войны многие люди из Украины уехали жить в Германию. Поэтому наших граждан интересуется, есть ли там минимальная пенсия, какой стаж нужно иметь для ее оформления, сколько можно получать в евро и доступны ли такие выплаты для украинцев.

Когда выходят на пенсию в Германии

По данным онлайн-платформы "migrant-consult.com", в Германии возраст выхода на заслуженный отдых постепенно увеличивают из-за старения населения и большой нагрузки на пенсионную систему. В 2026 году люди, родившиеся в 1964 или позже, могут выйти на пенсию в 67 лет без потери части выплат.

Для тех, кто родился раньше, действуют другие правила:

1959 год — 66 лет и 2 месяца;

1960 год — 66 лет и 4 месяца;

1961 год — 66 лет и 6 месяцев;

1962 год — 66 лет и 8 месяцев;

1963 год –- 66 лет и 10 месяцев.

То есть Германия постепенно переходит к единому пенсионному возрасту — 67 лет.

Как рассчитывается размер пенсии в Германии

Специалисты портала Ukrainian in Germany отмечают, что размер пенсионных выплат в Германии зависит от того, сколько лет человек официально работал и какие взносы платил. За каждый год работы насчитываются специальные пенсионные баллы.

Если зарплата примерно соответствует среднему по стране, за год человек получает 1 балл. Потом эти баллы умножаются на установленную сумму — так и формируется пенсия.

В 2026 году один пенсионный балл равняется 39 евро в месяц, то есть примерно 2 тыс. грн гривен до вычета налогов. Чем больше баллов накоплено, тем выше будет пенсия.

Какой будет пенсия в Германии, если у человека 10 лет стажа

Чтобы иметь право на обычную пенсию по возрасту в Германии, требуется не менее 5 лет страхового стажа. В него могут входить не только годы работы, но и:

время ухода за ребенком;

некоторые периоды безработицы;

добровольные страховые взносы.

Поэтому в 2026 году официальная пенсия человека, получавшего зарплату приближенную к средней по стране и имеющую 10 лет стажа, будет составлять примерно 390 евро (около 20 тыс. грн).

Однако немецкие пенсионеры с низким доходом или слишком малым стажем могут рассчитывать на специальную социальную поддержку Grundsicherung im Alter. В 2026 году ее базовый размер составляет 560-600 евро в месяц. А с учетом надбавки на жилье она может достигать 900-1100 евро.

Украинцы, кстати, тоже могут оформить немецкую пенсию. Главное — официально работать и платить страховые взносы. Гражданство в этом случае не имеет значения, и эти правила одинаковы для всех иностранцев, легально работающих в стране.

