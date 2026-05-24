8 тисяч євро за повернення на батьківщину: у Німеччині готують нову програму для біженців

У Німеччині хочуть запровадити нові стимули для біженців, аби заохотити їх добровільно повертатися додому. Міністерство внутрішніх справ ФРН розглядає можливість запустити одноразові виплати у 8 тисяч євро для тих, хто погодиться виїхати.

Кому та яку суму виплачує Німеччина за повернення додому

Зараз сирійці, які повертаються на батьківщину, можуть отримати близько тисячі євро допомоги. Але через складну систему підрахунку виплат процедура займає багато часу і створює додаткове навантаження для чиновників. Уряд хоче спростити цей механізм, запровадивши фіксовану суму.

Голова Федерального відомства у справах міграції та біженців Ганс-Екхард Зоммер раніше заявляв, що нинішніх виплат недостатньо і питання їх збільшення давно потребує обговорення.

Чому лише підвищення виплат не змінить ситуацію

Експерт із міграційного права Даніель Тім підтримав ідею більших фінансових стимулів, назвавши це логічним кроком. Водночас він вважає, що самими грошима проблему не вирішити. На його думку, влада має також переглядати статуси захисту та активніше організовувати депортації тих, хто не має права залишатися в країні.

Схожу позицію висловив і міністр внутрішніх справ федеральної землі Гессен Роман Посек. Він переконаний, що навіть великі виплати можуть бути вигідними для держави, якщо порівнювати їх із багаторічними витратами на соціальну підтримку біженців.

За його словами, головне — допомогти людям без перспективи залишитися в Німеччині організовано повернутися до Сирії та зменшити навантаження на соціальну систему.

При цьому Посек наголосив, що добровільне повернення працюватиме лише тоді, коли люди розумітимуть реальну можливість примусової депортації.

Чому перспектива підвищення виплат за повернення додому подобається не всім

Ініціатива вже викликала суперечки серед політиків. Представник "зелених" Макс Лакс розкритикував ідею збільшення "премій за повернення". Він заявив, що ситуація в Сирії досі залишається нестабільною, а влада Німеччини проводить суперечливу політику — скорочує інтеграційні програми, але готова витрачати більше грошей на репатріацію.

Після падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року бойові дії в Сирії фактично завершилися. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц раніше заявляв, що після цих подій підстави для надання притулку сирійцям у Німеччині майже зникли.

Нині в Німеччині проживає понад 900 тисяч сирійців без німецького громадянства. Більше ніж половина з них мають статус біженця або тимчасовий дозвіл на перебування.

