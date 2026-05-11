Найбагатша людина Німеччини: хто такий Дітер Шварц і на чому заробив мільярди

Імена найбагатших людей Європи рідко з’являються в медіа. Натомість всюди знають, що лаври першості серед світових мільярдерів довгий час утримує Ілон Маск. Не завадить розібратися, кому належить статус найбільш заможної особи Німеччини станом на травень 2026 року та яка діяльність принесла мільярди доходів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на рейтинг Forbes.

Хто найбагатша людина Німеччини

Ім’я Дітера Шварца мало кому відоме в Україні. Чоловік розмістився на 29-й позиції в списку "The Richest People In The World 2025" із капіталом 67,2 млрд доларів. Накопичити неймовірні статки допомогла ритейл-діяльність — мільярдер володіє групою компаній Schwarz, яка керує популярними мережами супермаркетів Lidl та Kaufland.

За даними спеціалізованого порталу Traders Union, Дітер Шварц успадкував бізнес від батька і зміг перетворити регіонального оптового продавця на світового гіганта роздрібної торгівлі. Стратегія підприємця виявилася виграшною: він зосередився на впровадженні інновацій та заходах економії коштів, що допомогло витримати серйозну ринкову конкуренцію, зокрема з Walmart.

Німецький підприємець і мільярдер Дітер Шварц.

"Дітер Шварц рідко з'являється на публіці чи дає інтерв'ю. Його репутація одного з найзамкнутіших мільярдерів підтверджується значними філантропічними внесками через власний фонд, особливо у сфері освіти та розвитку громад", — йдеться на порталі.

Бізнес-імперія німецького мільярдера також включає підрозділи PreZero (перероблення вторинної сировини) і Schwarz Produktion (виробництво продовольчих товарів, зокрема напоїв, шоколаду, морозива, випічки, кави тощо).

Найбагатші люди світу

В першій п’ятірці найзаможніших людей світу, згідно з рейтингом Forbes, лише американці:

Ілон Маск — 839 млрд доларів;

Ларрі Пейдж — 257 млрд доларів;

Сергій Брін — 237 млрд доларів;

Джефф Безос — 224 млрд доларів;

Марк Цукерберг — 222 млрд доларів.

Ілон Маск відомий електромобілями Tesla, ракетами SpaceX і штучним інтелектом, Ларрі Пейдж разом із Сергієм Бріном є співзасновниками компаній Google та Alphabet, Джефф Безос заснував гіганта електронної комерції Amazon, а Марк Цукерберг створив соціальну мережу Facebook.

