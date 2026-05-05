Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсія в Німеччині: скільки стажу потрібно та якою буде сума виплат

Пенсія в Німеччині: скільки стажу потрібно та якою буде сума виплат

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 05:45
"Мінімальна пенсія" в Німеччині: скільки отримують люди, у яких є всього 5 років стажу
Розмір "мінімальної пенсії" в Німеччині у травні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чимало громадян України переїхали до Німеччини через війну. Тож у багатьох виникають запитання, чи існує там гарантована мінімальна пенсія, який стаж потрібен для її отримання, на який дохід у євро можна очікувати та чи можуть українці претендувати на такі виплати.

Про те, чи є в Німеччині мінімальна пенсія та які виплати отримають громадяни з мінімальним стажем у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал Ukrainian in Germany.

Чи є мінімальна пенсія в Німеччині 

У Німеччині немає фіксованої "мінімальної пенсії", яку держава гарантує кожному громадянину похилого віку. Натомість за кожен рік офіційної роботи людині нараховуються так звані пенсійні бали.

Їхня кількість залежить від рівня доходу: якщо зарплата приблизно дорівнює середній по країні, за рік дають 1 бал. Саме ці бали потім множаться на фіксовану суму — і так визначається розмір щомісячної пенсії.

Станом на 2026 рік один такий бал дає 39 євро на місяць, а це приблизно 2012 грн (до сплати податків). Відповідно, формула проста: кількість накопичених балів множиться на цю суму.

Читайте також:

Українці також можуть претендувати на німецьку пенсію. Громадянство тут ролі не відіграє — ключове значення має офіційна зайнятість і сплата страхових внесків. Це правило однакове для всіх іноземців, які легально працюють у країні.

Скільки років стажу потрібно мати, щоб отримувати пенсію в Німеччині

Щоб отримати право на звичайну пенсію за віком, потрібно мати щонайменше 5 років страхового стажу. До цього стажу можуть зараховуватися не лише роки роботи, а й: 

  • добровільні внески;
  • окремі періоди безробіття;
  • періоди догляду за дитиною.

Якщо людина має мінімальний стаж (5 років) — вона накопичує приблизно 5 балів. Це дає близько 190-200 євро на місяць (9 805-10 322 грн). Тобто формально право на пенсію є, але її розмір буде дуже невеликим.

Хто може отримувати надбавку до пенсії в Німеччині

Навіть при тривалому стажі пенсія може бути невисокою, якщо людина заробляла менше за середній рівень. У таких випадках передбачена спеціальна доплата — Grundrente. Це не соціальна допомога, а саме надбавка до вже заробленої пенсії.

Щоб її отримати, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу (сюди також можуть входити періоди догляду за дітьми або родичами) і відносно невисокий середній дохід. Водночас, якщо у пенсіонера є значні додаткові доходи, розмір цієї доплати можуть зменшити або взагалі не призначити.

Наприклад, якщо людина працювала близько 38 років і заробляла приблизно 60% від середньої зарплати, вона може накопичити близько 22-23 балів. Це дає орієнтовно 900 євро пенсії (брутто), і додатково ще 50-300 євро може становити доплата Grundrente — залежно від конкретних обставин.

Що робити пенсіонерам, у яких взагалі немає стажу

Якщо ж стажу недостатньо, тоді мова йде не про пенсію, а про соціальну допомогу — Grundsicherung im Alter. Це окрема програма підтримки для людей похилого віку з низькими доходами, яка не є частиною пенсійної системи.

У 2026 році базова виплата за цією програмою становить приблизно 560-600 євро на місяць. Додатково держава покриває витрати на житло та опалення, тому загальний рівень підтримки зазвичай сягає близько 900-1100 євро щомісяця.

Втім, при призначенні цієї допомоги враховуються всі доходи, заощадження та майно людини. Крім того, важливий момент: таку соціальну підтримку зазвичай не виплачують тим, хто постійно проживає за межами Німеччини.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині щороку все більше громадян не можуть прожити лише на свою пенсію. У 2024-му майже 740 тисяч літніх людей звернулися по соцдопомогу — це найбільше за весь час. Взагалі, за місцевими мірками, на межі бідності зараз перебуває приблизно кожен п’ятий німець старше 65 років.

Також Новини.LIVE писали, що у травні, щоб заїхати в Німеччину, іноземцям, зокрема українцям, потрібно мати чинні документи та інколи показати, що є достатньо грошей. Якщо фінансів мало, можуть не впустити.

Німеччина пенсії мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації