"Мінімальна пенсія" в Німеччині: скільки отримують люди, у яких є всього 5 років стажу

Чимало громадян України переїхали до Німеччини через війну. Тож у багатьох виникають запитання, чи існує там гарантована мінімальна пенсія, який стаж потрібен для її отримання, на який дохід у євро можна очікувати та чи можуть українці претендувати на такі виплати.

Чи є мінімальна пенсія в Німеччині

У Німеччині немає фіксованої "мінімальної пенсії", яку держава гарантує кожному громадянину похилого віку. Натомість за кожен рік офіційної роботи людині нараховуються так звані пенсійні бали.

Їхня кількість залежить від рівня доходу: якщо зарплата приблизно дорівнює середній по країні, за рік дають 1 бал. Саме ці бали потім множаться на фіксовану суму — і так визначається розмір щомісячної пенсії.

Станом на 2026 рік один такий бал дає 39 євро на місяць, а це приблизно 2012 грн (до сплати податків). Відповідно, формула проста: кількість накопичених балів множиться на цю суму.

Українці також можуть претендувати на німецьку пенсію. Громадянство тут ролі не відіграє — ключове значення має офіційна зайнятість і сплата страхових внесків. Це правило однакове для всіх іноземців, які легально працюють у країні.

Скільки років стажу потрібно мати, щоб отримувати пенсію в Німеччині

Щоб отримати право на звичайну пенсію за віком, потрібно мати щонайменше 5 років страхового стажу. До цього стажу можуть зараховуватися не лише роки роботи, а й:

добровільні внески;

окремі періоди безробіття;

періоди догляду за дитиною.

Якщо людина має мінімальний стаж (5 років) — вона накопичує приблизно 5 балів. Це дає близько 190-200 євро на місяць (9 805-10 322 грн). Тобто формально право на пенсію є, але її розмір буде дуже невеликим.

Хто може отримувати надбавку до пенсії в Німеччині

Навіть при тривалому стажі пенсія може бути невисокою, якщо людина заробляла менше за середній рівень. У таких випадках передбачена спеціальна доплата — Grundrente. Це не соціальна допомога, а саме надбавка до вже заробленої пенсії.

Щоб її отримати, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу (сюди також можуть входити періоди догляду за дітьми або родичами) і відносно невисокий середній дохід. Водночас, якщо у пенсіонера є значні додаткові доходи, розмір цієї доплати можуть зменшити або взагалі не призначити.

Наприклад, якщо людина працювала близько 38 років і заробляла приблизно 60% від середньої зарплати, вона може накопичити близько 22-23 балів. Це дає орієнтовно 900 євро пенсії (брутто), і додатково ще 50-300 євро може становити доплата Grundrente — залежно від конкретних обставин.

Що робити пенсіонерам, у яких взагалі немає стажу

Якщо ж стажу недостатньо, тоді мова йде не про пенсію, а про соціальну допомогу — Grundsicherung im Alter. Це окрема програма підтримки для людей похилого віку з низькими доходами, яка не є частиною пенсійної системи.

У 2026 році базова виплата за цією програмою становить приблизно 560-600 євро на місяць. Додатково держава покриває витрати на житло та опалення, тому загальний рівень підтримки зазвичай сягає близько 900-1100 євро щомісяця.

Втім, при призначенні цієї допомоги враховуються всі доходи, заощадження та майно людини. Крім того, важливий момент: таку соціальну підтримку зазвичай не виплачують тим, хто постійно проживає за межами Німеччини.

